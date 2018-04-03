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    Саяхов: Ахметов нам пудрит мозги

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    Рустам Саяхов
    На фото:Рустам Саяхов
    Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов прокомментировал слова Ильзата Ахметова, который заявил, что клуб перевел его на работу в отдел кадров казанского клуба.

    О сложившейся ситуации Ахметов рассказал в комментарии «Чемпионату».

    «Футболист Ильзат Ахметов не переведен на работу в отдел кадров, ему лишь предоставлено там рабочее место. Мы считаем, что в этой ситуации игрок злоупотребляет правом. Он в курсе, что у МАУ "ФК 'Рубин' нет лицензии на участие в спортивных соревнованиях. Но приходит и просит предоставить ему возможность заниматься профессиональной деятельностью. Хотя ранее, на мой взгляд, он должен был подписать новый трудовой договор с изменившимся юридическим лицом. Сначала предлагалось соглашение на тех же условиях, что были раньше.

    Затем мы предложили условия, выдвигаемые агентом Ахметова. Согласились на все и планировали, что на игру со 'Спартаком' он выйдет в основе 'Рубина'. Он не согласился, а теперь нам пудрит мозги. Сейчас попросил обеспечить ему рабочее место – мы обеспечили", — сказал Саяхов.

    "Рубин" перевел Ахметова на работу в отдел кадров

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