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    «Рубин» перевел Ахметова на работу в отдел кадров

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    Ильзат Ахметов
    На фото:Ильзат Ахметов
    Полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов, который отказался переподписывать контракт с «Рубином», был переведен на работу в отдел кадров казанского клуба.

    Об этом Ахметов рассказал в комментарии «Чемпионату».

    «Клуб меня отзаявил. Вчера я явился на работу. Генеральный директор МАУ "Рубин" Рустам Саяхов сказал приходить завтра, служба безопасности выгнала меня с базы. Я просил предоставить письменные инструкции, но мое обращение проигнорировали.

    Сегодня я снова пришел к Саяхову. Он направил меня в отдел кадров, где мне вручили письмо, датированное вчерашним днем. В нём от меня требовалось на следующий день, то есть сегодня, явиться в отдел кадров. Стали настаивать, чтобы я расписался в получении письма.

    Я отказался, поскольку уже выполнил требование, содержавшееся в письме. В этот момент я сидел в отделе кадров клуба. Стал требовать, чтобы мне дали инструкции: что мне делать. Я хочу тренироваться и выполнять свою работу.

    Вместо этого мне было сказано, что теперь мое место за столом в отделе кадров. После этого пришли какие-то люди и составили акт: что сегодня, 3 апреля, сидя в отделе кадров, я отказался расписаться в получении распоряжения о том, что в этот же день, 3 апреля, я должен явиться сюда.

    Очевидно, ФК "Рубин" оказывает на меня психологическое давление и не дает мне выполнять свою трудовую деятельность. Я намерен и далее требовать предоставить мне возможность работу, предусмотренную трудовым договором.

    Кроме того, я намерен официально обратиться в ФК "Рубин" с требованием о прекращении нарушения моих трудовых прав, которое выражается в фактическом лишении меня возможности трудиться, а также в исключении меня из заявки на сезон. Затем буду обращаться с заявлением в РФС», — рассказал Ахметов.

    «Рубин» выступил с официальным заявлением по Ахметову

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