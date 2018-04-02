Хайнкес: «Бавария» не будет играть на ничью

Главный тренерпрокомментировал предстоящую встречу св 1/4 финала Лиги чемпионов.

Слова Хайнкеса приводит официальный сайт УЕФА.

«Конечно, ни на какую ничью играть мы не будем. "Бавария" всегда нацелена на победу! Просто вспомните, чем все закончилось для "Манчестер Юнайтед", который как раз и увез из Севильи нулевую ничью», — отметил Хайнкес.

«За свою богатую историю "Бавария" провела множество важных матчей при переполненных трибунах по всему миру. Моих ребят не испугает атмосфера, которую создадут поклонники "Севильи". Уверен, это будет замечательный опыт для футболистов обеих команд. Именно ради таких матчей мы и трудимся в поте лица», — также отметил наставник «Баварии».

Монтелла: Нужно заставить «Баварию» играть по-другому

Напомним, матч «Севилья» — «Бавария» состоится 3 апреля.