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    Монтелла: Нужно заставить «Баварию» играть по-другому

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    Винченцо Монтелла
    На фото:Винченцо Монтелла
    Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла прокомментировал предстоящую встречу с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Слова итальянского специалиста приводит официальный сайт УЕФА.

    «Мюнхенцы любят играть с мячом и забивают множество голов. Мы должны заставить "Баварию" играть по-другому», — сказал Монтелла.

    «Когда ты играешь на самом высоком уровне сразу в трех турнирах, как мы, приходится тратить много сил — как физических, так и психологических. Но я даже рад, что мы оказались в такой ситуации. Мы еще не привыкли играть большие матчи через каждые три дня, хотя должны. Физическая готовность наших игроков меня ничуть не беспокоит. С мотивацией тоже все в порядке. На таком уровне мозг управляет ногами, и не важно, уставшие они или нет», — также отметил итальянский специалист.

    Напомним, матч «Севилья» — «Бавария» состоится 3 апреля.

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