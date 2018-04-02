Монтелла: Нужно заставить «Баварию» играть по-другому

Главный тренерпрокомментировал предстоящую встречу св четвертьфинале Лиги чемпионов.

Слова итальянского специалиста приводит официальный сайт УЕФА.

«Мюнхенцы любят играть с мячом и забивают множество голов. Мы должны заставить "Баварию" играть по-другому», — сказал Монтелла.

«Когда ты играешь на самом высоком уровне сразу в трех турнирах, как мы, приходится тратить много сил — как физических, так и психологических. Но я даже рад, что мы оказались в такой ситуации. Мы еще не привыкли играть большие матчи через каждые три дня, хотя должны. Физическая готовность наших игроков меня ничуть не беспокоит. С мотивацией тоже все в порядке. На таком уровне мозг управляет ногами, и не важно, уставшие они или нет», — также отметил итальянский специалист.

Напомним, матч «Севилья» — «Бавария» состоится 3 апреля.