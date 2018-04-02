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    Глушаков: Я не топ-футболист и хочу доиграть в России

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    Денис Глушаков
    На фото:Денис Глушаков
    Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков заявил, что хочет закончить карьеру в России.

    «Я считаю, что топ-футболист — тот, кто выигрывает какие-то международные трофеи: становится чемпионом мира, Европы, Лиги чемпионов. То же касается и топ-тренеров. Ну, объективно — мне 31 год, и куда-то соваться в Европу уже смысла нет. Конечно, если пригласят в топовую команду — это другой вопрос. А так… Я хочу спокойно доиграть в России.

    Раньше наш футболист на закате карьеры мог поехать куда-нибудь в Катар, в Арабские Эмираты, ну, просто заработать денег и поиграть в тепле. Но я думаю, и это скоро закончится, потому что в Катаре уже свои школы и свои футболисты выросли. А так, да, я просто добротный, хороший футболист. Но не топ», — сказал Глушаков в интервью nationmagazine.ru.

    В текущем сезоне на счету Глушакова 31 матч, 5 голов и 3 голевые передачи за «Спартак».

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