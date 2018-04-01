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    «Зенит» выиграл у «Уфы» и прервал серию ничьих в РФПЛ

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    Футболисты «Зенита»
    На фото:Футболисты «Зенита»
    «Зенит» одержал победу над «Уфой» в выездном матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Нефтяник», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    «Сине-бело-голубые» вышли вперед на 17-й минуте, когда Леандро Паредес со «стандарта» сделал подачу в штрафную площадь, мяч оказался у Себастьяна Дриусси, форвард отыграл в сторону на Бранислава Ивановича, который мощным ударом прошил Александра Беленова.

    Спустя еще четыре минуты подопечные Роберто Манчини забили второй гол. Паредес выполнил подачу в штрафную площадь, а Йонуц Неделчяру, пытаясь вынести мяч, срезал его в свои ворота.

    Хозяева сократили отставание на 63-й минуте. Иван Обляков сделал подачу на дальнюю штангу, откуда Иван Пауревич пробил головой в стоявшего на линии ворот Ивановича, а после отскока хорват первым успел сыграть на добивании.

    Для питерцев эта победа стала первой в весенней части РФПЛ после трех ничьих подряд.

    В турнирной таблице «Зенит» поднялся на третье место (42 очка), а «Уфа» идет шестой (34 очка).

    Чемпионат России. 24-й тур
    «Уфа» — «Зенит» — 1:2 (0:2)
    Голы: 0:1 – 17 Иванович, 0:2 – 21, автогол Неделчару, 1:2 – 63 Пауревич.«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Неделчару, Живоглядов, Сысуев (Карп, 46), Пауревич, Обляков (Аликин, 83), Салатич, Стоцкий, Табидзе (Игбоун, 72).«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников (Скроботов, 90), Иванович, Мевля, Краневиттер, Жирков (Каккоев, 81), Паредес, Ерохин, Дриусси (Ригони, 75), Заболотный.Предупреждения: Кришито (90+4).
    Прервется ли безголевая серия «Зенита» в Уфе?«Уфа» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч 24-го тура чемпионата России по футболу 1 апреля
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