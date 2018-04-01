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    Шалимов: Второй тайм «Краснодара» – худший в этом сезоне

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    Игорь Шалимов
    На фото:Игорь Шалимов
    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча 24-го тура чемпионата России против «Анжи» (1:1).

    «Первый тайм закончили 1:0, хотели забить первыми, готовились играть агрессивно, и это получилось.

    Второй тайм? Мы должны были контролировать мяч, не ошибаться в центре поля, что бы приводило к контратакам.

    Мы должны были уходить в быстрые атаки и забивать. Возможностей было огромное количество. Где-то мы неправильно разбирались.

    Этот второй тайм был, возможно, худший этом сезоне. Где-то не добегали, к тому же при потере мяча, когда надо бежать назад, много сил теряешь.

    Когда пошло дополнительное время, нельзя так отдавать мяч сопернику. Получили этот гол, потеряли два очка. Мы должны разбираться. Мы должны завершать атаки опасными ударами.

    Что было сегодня – не знаю. Для домашнего матча игра была комфортной, мы владели мячом. Мы с ребятами поговорим, может, они что скажут.

    При переходе на чужую половину Шатов чуть ниже опускается. Когда мы в позиционной атаке, он появляется между линиями, его задача – играть больше вперед. Назад надо тоже бегать.

    Проблема в том, что он почти в каждой игре пробегает больше всех, но когда мы теряем мячи, очень много бестолковой беготни.

    Смолов не высказывал недовольства. Может, болельщики чем-то были недовольны. У Феди была температура за день до игры 37,3.

    Мы заменили его, решили выпустить Вандерсона, Классона выдвинуть вперед. Надеялись, что в последние 5-7 минут Масиэл возьмет инициативу на себя, создаст моменты.

    Калинин нормально сыграл, прострелов с его стороны было больше, чем в последних двух играх. Гол? Надо смотреть, может, мог где-то перекрыть. Волновался, потому было пару ошибок», – отметил Шалимов в интервью «Спорт-Экспресс».

    С мечтой о Лиге чемпионов«Краснодар» — «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 апреля
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