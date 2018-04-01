«Малага» — «Вильярреал»: онлайн-трансляция начнется в 19:30

В 19:30 в Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Малага» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Вильярреал»).

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