«Амкар» готов заменить поле стадиона «Звезда» только летом

планирует заменить искусственное поле на своем домашнем стадионев Перми только в летнее межсезонье.

Об этом в комментарии ТАСС сообщил исполнительный директор клуба Денис Маслов.

«Такое решение приняло правление клуба, нам президент объявил, что по согласованию с РФС поле будет перестилаться только летом. Но "Амкар" готов проводить сейчас домашние матчи, газон в идеальном состоянии», — сказал Маслов.

Напомним, в марте РФПЛ запретила «Амкару» проводить игры на стадионе «Звезда» из-за плохого состояния газона.

Гендиректор «Амкара»: Поменять газон посреди сезона нереально



Матч 24-го тура «Амкар» — «Локомотив» пройдет в Москве.