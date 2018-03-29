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    ФИФА включила Карасева в список арбитров на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 ФИФА
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    Сергей Карасев
    На фото:Сергей Карасев
    ФИФА опубликовала список судей, которые будут работать на матчах чемпионата мира-2018 в России.

    В их число вошел и российский арбитр Сергей Карасев. Его ассистентами на мировом первенстве станут соотечественники Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

    Всего судейский комитет ФИФА выбрал 36 главных арбитров и 63 ассистента из 46 различных стран.

    Список всех главных арбитров ЧМ-2018

    УЕФА: Феликс Брых (Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Сергей Карасев (Россия), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Антонио Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлукка Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Тюрпен (Франция)

    КОНМЕБОЛ: Хулио Баскуньян (Чили), Энрике Касерес (Парагвай), Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия), Вилмар Ролдан (Колумбия)

    КОНКАКАФ: Хоэль Агилар (Сальвадор), Марк Гейгер (США), Джейр Марруфо (США), Рикардо Монтеро (Коста-Рика), Джон Питти (Панама), Сезар Артуро Рамос (Мексика)

    АФК: Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фагани (Иран), Равшан Ирматов (Узбекистан), Мохаммед Абдула Мохаммед (ОАЭ), Рюи Сато (Япони), Наваф Шукралла (Бахрейн)

    КАФ: Мехди Абед Шариф (Алжир), Маланг Дидью (Сенегал), Бакари Папа Гассама (Гамбия), Джехад Гриша (Египет), Джанни Сиказве (Замбия), Бамлак Тессема Вейеза (Эфиопия)

    ОФК: Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Норберт Хауата (Таити)

    Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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