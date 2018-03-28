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    Нойштедтер надеется увидеть хорошую сборную России на ЧМ-2018

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    Роман Нойштедтер
    На фото:Роман Нойштедтер
    Защитник сборной России Роман Нойштедтер поделился мнением о поражении от Франции (1:3) в товарищеском матче.

    «Нам нужно работать. Хорошо, что мы выбрали таких сильных соперников, теперь важно хорошо подготовиться к чемпионату мира. Сразу после игры тяжело сказать, в чем надо прибавлять. Каждый должен посмотреть игру еще раз и сделать свои выводы.

    Я первый раз играл с этой командой в основе, спустя год. Конечно, не все удалось на сто процентов, но, мне кажется, многое получалось. Чем больше времени мы проведем вместе перед чемпионатом мира, тем будет лучше.

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    У нас есть еще шесть недель, после которых мы начнем подготовку. Надеюсь, все будут здоровы, приедут на сборы, и у нас будет хорошая команда.

    Я впервые выходил на этой арене. Красивый, хороший стадион. К газону вопросов нет, но бывает и лучше. В Турции другая погода, в этом причина. Но 15 градусов тепла в чаше – это шикарно, особенно, зимой», — приводит слова Нойштедтера Sport24.ru.

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