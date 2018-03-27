ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Дубль Мбаппе помог сборной Франции обыграть Россию

    Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Франции Футбол Франции
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Сборная России потерпела домашнее поражение от команды Франции (1:3) в товарищеском матче, прошедшем в Санкт-Петербурге.

    Гости открыли счет на 40-й минуте. Гранат не смог перехватить проникающий пас Погба на ход Мбаппе, Килиан разобрался с Нойштедтером в штрафной и пробил мимо Лунёва в ворота.

    На 49-й минуте Поль Погба упрочил преимущество Франции. Полузащитник «МЮ» здорово пробил со штрафного, послав мяч над стенкой в ближний угол. Лунёв не успел сместиться, чтобы спасти ворота.

    Отквитать один мяч россиянам удалось на 68-й минуте. Смольников в быстрой атаке ускорился по флангу и выдал шикарный прострел на дальнюю штангу, куда забежал Федор Смолов, которой легко пробил с лёта в ближний угол.

    На 83-й минуте французы восстановили отрыв. Матюиди сыграл на край штрафной на Килиана Мбаппе, который на рывке ушёл от опеки Нойштедтера и пробил на силу, мяч пролетел между ног Лунёву и оказался в воротах.

    В предыдущем товарищеском матче сборная России уступила Бразилии со счетом 0:3.

    Напомним, перед чемпионатом мира национальная команда проведет еще две контрольные встречи: с Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня).

    Первый матч на ЧМ-2018 Россия сыграет 14 июня против Саудовской Аравии.

    Товарищеский матч
    Россия – Франция – 1:3 (0:1)
    Голы: Мбаппе, 40 (0:1). Погба, 49 — штрафной (0:2). Смолов, 68 (1:2). Мбаппе, 83 (1:3).Россия: Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов (Черышев, 83), Самедов (Смольников, 46), Ерохин (Швец, 76), Головин, Дзагоев (Ант.Миранчук, 54), Ал.Миранчук (Заболотный, 66), Жирков (Рауш, 46), Смолов.Франция: Ллорис, Павар, Юмтити (Кимпембе, 80), Косьельни, Эрнандез, Канте (Толиссо, 66), Погба, Рабьо (Матюиди, 81), Дембеле (Жиру, 72), Мбаппе (Лемар, 86), Марсьяль (Гризманн, 58).Предупреждения: Мбаппе, 52. Заболотный, 67. Ант.Миранчук, 82.
    Улучшит ли Черчесов игру в обороне?Россия – Франция. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 27 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Вне игры. Лазарет сборной России продолжает увеличиваться
  • К Джикии, Васину и Кокорину присоединились Зобнин и Кузяев
    •
  • В Санкт-Петербург без Зобнина, но с Кузяевым
  • Рассказываем, как сборная России готовится к товарищескому матчу с Францией
    •
  • 27/03
    • Россия — Франция: стали известны стартовые составы команд
  • 27/03
    • Врач ЦСКА рассказал о ходе восстановления Фернандеса
  • 26/03
    • Черчесов определил капитана и вратаря на матч с Францией
  • 26/03
    • Все футболисты сборной России тренируются без ограничений
  • 26/03
    • Товен не сыграет со сборной России из-за травмы
  • 26/03
    • Кузяев покинул расположение сборной России
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубеМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Топ-3 урока матча Португалия – Нидерланды
  • Сборная Нидерландов разгромила сборную Португалии 3:0. Что нам стало ясно
    •
  • Гвардиола, Зидан и еще топ-5 тренеров современности
  • Кто входит в семерку лучших работающих ныне наставников?
    •
  • Вне игры. Лазарет сборной России продолжает увеличиваться
  • К Джикии, Васину и Кокорину присоединились Зобнин и Кузяев
    •
  • Свежая кровь
  • Изучаем, кто из команд ФНЛ может пополнить состав Премьер-лиги по итогам сезона
    •
  • Другой сборной у нас нет, надо чинить эту
  • Разгром сборной России бразильцами в «Лужниках» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Опасны и без Неймара. Пять выводов после матча Россия — Бразилия
  • Феноменальный Паулиньо, надежный Акинфеев и разносторонняя сборная Бразилии
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Колорадо» и «Филадельфия» не будут рисковать в атаке
  • «Колорадо» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 29 марта
  • 2,32
    •
  • «Вашингтон» и «Рейнджерс» могут сыграть в открытый хоккей
  • «Вашингтон» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 29 марта
  • 1,69
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Легенда Месси не пострадает из-за неудачи на ЧМ-2018
  • Выиграет ли Месси ЧМ-2018?
    • 22:19
  • 21:05
    • Сборные Германии и Бразилии объявили стартовые составы
  • 20:52
    • Иран одолел Алжир, Азмун забил гол
  • 20:15
    • Мутко: Сборные будут под полной защитой во время ЧМ-2018
  • Из толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил Кейна
  • История о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером команды
    • 20:11
  • 18:43
    • Гендиректор «Тосно»: Не знаю, когда мы рассчитаемся с долгами
  • 18:27
    • Фигу назвал четверку главных фаворитов ЧМ-2018
  • 18:11
    • Семин: Решение Черчесова по Денисову комментировать не могу
  • 18:04
    • Россия — Франция: стали известны стартовые составы команд
  • 17:40
    • Врач ЦСКА рассказал о ходе восстановления Фернандеса
  • 17:24
    • Украина переиграла Японию в товарищеском матче
  • 16:58
    • «Тосно» получил запрет на регистрацию новых игроков
  • 16:38
    • Бускетс вернется в строй к четвертьфиналу ЛЧ
  • Трансферный дайджест. 20-27 марта
  • Кому нужен защитник «Арсенала», где мечтает играть лидер «Бордо», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    • 16:25
  • 16:20
    • «Зенит» — в числе претендентов на Сарри
  • 15:58
    • Глава МИД Великобритании: Сборная Англии не будет бойкотировать ЧМ-2018
  • 15:43
    • Месси получил повреждение перед матчем против Испании
  • 15:16
    • Еще четыре страны могут присоединиться к бойкоту ЧМ-2018
  • 14:56
    • Назначены арбитры на матчи 24-го тура РФПЛ
  • 14:47
    • Нойер возобновил тренировки после травмы
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус