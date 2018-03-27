Дубль Мбаппе помог сборной Франции обыграть Россию

потерпела домашнее поражение от(1:3) в товарищеском матче, прошедшем в Санкт-Петербурге.

Гости открыли счет на 40-й минуте. Гранат не смог перехватить проникающий пас Погба на ход Мбаппе, Килиан разобрался с Нойштедтером в штрафной и пробил мимо Лунёва в ворота.

На 49-й минуте Поль Погба упрочил преимущество Франции. Полузащитник «МЮ» здорово пробил со штрафного, послав мяч над стенкой в ближний угол. Лунёв не успел сместиться, чтобы спасти ворота.

Отквитать один мяч россиянам удалось на 68-й минуте. Смольников в быстрой атаке ускорился по флангу и выдал шикарный прострел на дальнюю штангу, куда забежал Федор Смолов, которой легко пробил с лёта в ближний угол.

На 83-й минуте французы восстановили отрыв. Матюиди сыграл на край штрафной на Килиана Мбаппе, который на рывке ушёл от опеки Нойштедтера и пробил на силу, мяч пролетел между ног Лунёву и оказался в воротах.

В предыдущем товарищеском матче сборная России уступила Бразилии со счетом 0:3.

Напомним, перед чемпионатом мира национальная команда проведет еще две контрольные встречи: с Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня).

Первый матч на ЧМ-2018 Россия сыграет 14 июня против Саудовской Аравии.