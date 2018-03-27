Мутко: Сборные будут под полной защитой во время ЧМ-2018

Команда Англии во время чемпионата мира будет базироваться в курортном поселке Репино рядом с Санкт-Петербургом, Хорватии — в поселке Рощино в Ленинградской области.
«Есть гарантии правительства России для всех сборных, в том числе и англичан. Меры безопасности будут серьезно повышены.
Никому не надо опасаться, особенно командам, которые будут под полной защитой и обеспечены всем необходимым.
В Репино прекрасный четырехзвездочный отель, со всеми возможностями. Думаю, что условия для сборной Англии будут очень комфортными.
Всего в десяти минутах тренировочная площадка в Зеленогорске, которая произвела очень сильное впечатление. Там останется хорошее наследие, там будет размещаться детская школа по футболу.
Сборная Хорватии будет проживать в камерном, живописном месте. Расстояние до тренировочной площадки немного больше, но там расположен новый, по сути, стадион.
Поэтому условия тоже будут комфортными для тренировок», — цитирует ТАСС Мутко.