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    Мутко: Сборные будут под полной защитой во время ЧМ-2018

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    Виталий Мутко
    На фото:Виталий Мутко
    Вице-премьер РФ Виталий Мутко посетил тренировочные базы и площадки, которые во время ЧМ-2018 будут использовать сборные Англии и Хорватии и отметил, что команды стран-участниц турнира будут находиться под полной защитой.

    Команда Англии во время чемпионата мира будет базироваться в курортном поселке Репино рядом с Санкт-Петербургом, Хорватии — в поселке Рощино в Ленинградской области.

    «Есть гарантии правительства России для всех сборных, в том числе и англичан. Меры безопасности будут серьезно повышены.

    Никому не надо опасаться, особенно командам, которые будут под полной защитой и обеспечены всем необходимым.

    В Репино прекрасный четырехзвездочный отель, со всеми возможностями. Думаю, что условия для сборной Англии будут очень комфортными.

    Всего в десяти минутах тренировочная площадка в Зеленогорске, которая произвела очень сильное впечатление. Там останется хорошее наследие, там будет размещаться детская школа по футболу.

    Сборная Хорватии будет проживать в камерном, живописном месте. Расстояние до тренировочной площадки немного больше, но там расположен новый, по сути, стадион.

    Поэтому условия тоже будут комфортными для тренировок», — цитирует ТАСС Мутко.

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