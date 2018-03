Смолов рассказал о варианте с «Фенербахче»

Нападающий «Краснодара»сообщил, что мог продолжить карьеру в «Фенербахче».

Смолов: Не предам мечту о сильном европейском чемпионате ради денег

«Мы играли с "Фенербахче" в Лиге Европы, и за пару дней до матча турецкие газеты написали, что я уже заключил контракт с этим клубом. Перед тренировкой мне об этом сказал гендиректор "Краснодара". Я такой: "Вау, не может быть!" – "Да это везде в Интернете". И тут мне в "Инстаграме" повалили писать сотни болельщиков "Фенера". "Come to us", желто-синие значки.

Что забавно, это породило у "Фенербахче" предметный интерес, и они потом выходили на клуб, реально хотели меня приобрести», — приводит MAXIM Online слова Смолова.