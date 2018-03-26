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    Галлас: Франция обыграет Россию со счетом 2:1

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    Вильям Галлас
    На фото:Вильям Галлас
    Экс-игрок сборной Франции Вильям Галлас дал свой прогноз на товарищеский матч, в котором «трехцветные» сыграют со сборной России.

    В интервью «Спорт-Экспрессу» Галлас попытался угадать точный счет матча, а также авторов голов.

    «Думаю, Франция победит 2:1. Один из голов забьет Погба. И еще Мбаппе, если выйдет в стартовом составе», — сказал экс-защитник «Арсенала» и «Челси».

    «Надеюсь, что Франция победит. На бумаге мы сильнее, но мы и сильнее Колумбии, однако проиграли ей в пятницу. А знаете причину? Желание! Только желание имеет значение. Знаете, почему Криштиану Роналду настолько хорош? Потому что у него есть желание быть лучшим!», — также сказал Галлас.

    Дешам: Сборная России — крепкая команда

    Напомним, матч Россия — Франция состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.

    Улучшит ли Черчесов игру в обороне?Россия – Франция. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 27 марта
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