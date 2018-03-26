Галлас: Франция обыграет Россию со счетом 2:1

Экс-игрокдал свой прогноз на товарищеский матч, в котором «трехцветные» сыграют со

В интервью «Спорт-Экспрессу» Галлас попытался угадать точный счет матча, а также авторов голов.

«Думаю, Франция победит 2:1. Один из голов забьет Погба. И еще Мбаппе, если выйдет в стартовом составе», — сказал экс-защитник «Арсенала» и «Челси».

«Надеюсь, что Франция победит. На бумаге мы сильнее, но мы и сильнее Колумбии, однако проиграли ей в пятницу. А знаете причину? Желание! Только желание имеет значение. Знаете, почему Криштиану Роналду настолько хорош? Потому что у него есть желание быть лучшим!», — также сказал Галлас.

Дешам: Сборная России — крепкая команда

Напомним, матч Россия — Франция состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.