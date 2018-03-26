Дешам: Сборная России — крепкая команда

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча против сборной России.

Слова Дешама приводит «Чемпионат».

«Наше решение сыграть товарищеский матч со сборной России имеет отношение к предстоящему чемпионату мира. Мы хотим в каком-то смысле понюхать соперника, измерить его температуру.

Я смотрел последние матчи сборной России. Эта команда выбирает похожую схему с тремя защитниками. В игре команды активно участвуют фланги, они проводят быстрые реактивные атаки. Да, травмировался Кокорин. Но у русских есть прекрасный опытный полузащитник Глушаков. Несмотря на поражение Бразилии, могу сказать, что сборная России — это крепкая команда», — сказал Дешам.

«Для французской сборной нет проходных матчей. Сборная России — это другой соперник. Мы были расстроены поражением колумбийцам, но надеемся, что в этот раз все будет иначе. Товарищеский статус матча, возможно, не имеет такого значения, как официальный. Но для нас этот матч — очень важное событие», — также отметил французский тренер.

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Напомним, матч Россия — Франция состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.