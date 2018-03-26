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    Косельни знает из сборной России только Кокорина

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    Лоран Косельни
    На фото:Лоран Косельни
    Защитник сборной Франции Лоран Косельни отметил, что знает только одного футболиста сборной России — Александра Кокорина.

    Об этом Косельни заявил перед товарищеским матчем против сборной России. При этом французский защитник отметил, что российскую сборную стоит опасаться.

    «Сборная России — компактная, она способна играть в энергичный атакующий футбол. На самом деле, я не знаю большого количества игроков из этой команды. Пожалуй, только Кокорина. Но Россия — это скорее коллектив, чем набор отдельных футболистов. Стоит опасаться россиян», — заявил Косельни, передает «Р-Спорт».

    «Будет здорово сыграть на таком прекрасном новом стадионе. Мы наверняка оценим его по достоинству», — также отметил французский защитник.

    Напомним, Кокорин не сможет помочь сборной России в ближайшие месяцы из-за травмы крестообразных связок.

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