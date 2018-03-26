Косельни знает из сборной России только Кокорина

Защитник сборнойотметил, что знает только одного футболиста сборной России —

Об этом Косельни заявил перед товарищеским матчем против сборной России. При этом французский защитник отметил, что российскую сборную стоит опасаться.

«Сборная России — компактная, она способна играть в энергичный атакующий футбол. На самом деле, я не знаю большого количества игроков из этой команды. Пожалуй, только Кокорина. Но Россия — это скорее коллектив, чем набор отдельных футболистов. Стоит опасаться россиян», — заявил Косельни, передает «Р-Спорт».

«Будет здорово сыграть на таком прекрасном новом стадионе. Мы наверняка оценим его по достоинству», — также отметил французский защитник.

Напомним, Кокорин не сможет помочь сборной России в ближайшие месяцы из-за травмы крестообразных связок.

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Матч Россия — Франция состоится 27 марта.