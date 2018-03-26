Юран: Главное – заранее не проиграть в психологии

Бывший нападающий сборных СССР и России, ныне главный тренер «Зоркого»поделился своим мнением о предстоящем матче с Францией.

«При всем уважении к сборной России класс французов более высокий. Играть с ними на встречных курсах, первым номером, равносильно харакири. Но это не значит, что надо войти в ворота и отбиваться.

Необходимо действовать компактно, сдержанно, стараться провести быструю атаку, забить со "стандарта", не позволять оппонентам спокойно работать с мячом. Главное – заранее не проиграть в психологии, не думать: "Это же французы, мы не сможем". Если выйти с запредельной самоотдачей, показать хорошее движение на протяжении 90 минут, у соперника возникнут сложности и появятся шансы даже победить. Думаю, зацепим ничью – 1:1», – приводит слова Юрана сайт УЕФА.