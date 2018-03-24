Аргентина без Месси справилась с Италией

На «Этихад Стэдиум» в Манчестере состоялся товарищеский матч между сборными

Встреча завершилась победой аргентинской сборной со счетом 2:0.

Победу аргентинцам принесли голы Эвера Банеги (на 75-й минуте матча) и Мануэля Лансини (на 85-й).

Отметим, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси весь матч провел на скамейке запасных.

Ворота итальянской сборной в матче защищал Джанлуиджи Буффон, который не стал завершать карьеру в «Скуадре Адзурре».

В следующем контрольном матче Аргентина встретится с Испанией 27 марта, а итальянская команда в этот же день сыграет со сборной Англии.