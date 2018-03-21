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    Названы десять самых высокооплачиваемых футболистов РФПЛ

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    Леандро Паредес
    На фото:Леандро Паредес
    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата России.

    Рейтинг зарплат футболистов РФПЛ представил Sports.ru, основываясь на данных инсайдеров футбольного рынка.

    Паредес возглавляет рейтинг с зарплатой 5 миллионов евро в год. В тройку также входят защитник «Локомотива» Ведран Чорлука (4,5 миллиона) и защитник «Зенита» Бранислав Иванович (4,1 миллиона).

    Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов РФПЛ

    1. Леандро Паредес («Зенит») — 5 млн евро в год
    2. Ведран Чорлука («Локомотив») 4,5 млн
    3. Бранислав Иванович («Зенит») — 4,1 млн
    4. Мануэл Фернандеш («Локомотив») — 3,8 млн
    5. Куинси Промес («Спартак») — 3,8 млн
    6. Артем Дзюба («Зенит»/«Арсенал») — 3,6 млн
    7. Луис Адриано («Спартак») — 3,5 млн
    8. Александр Кокорин («Зенит») — 3,3 млн
    9. Доменико Кришито («Зенит») — 3 млн
    10. Федор Смолов («Краснодар») — 2,9 млн

    Отметим, что в рейтинге указан доход футболистов после уплаты налогов. Цифры не включают в себя премиальные, которые начисляются по результатам выступлений.

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