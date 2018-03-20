В ФИФА довольны готовностью «Екатеринбург-Арены»

Директор департамента ФИФА по подготовке и проведению соревнований и мероприятийпрокомментировал готовность «Екатеринбург-Арены» к чемпионату мира-2018.

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«Мы рады тому, что увидели, мы рады состоянию готовности. С нетерпением ждем начала тестовых матчей, в ходе которых сможем увидеть функционирование всего стадиона. Поскольку стадион уже сдан и функционирует, мы сосредоточились на строительстве тех временных объектовых, которые требуется для того, чтобы стадион полностью соответствовал стандарту по приему игр чемпионата мира.

Все эти работы будут завершены в течение нескольких недель, одновременно мы будем смотреть, как сработает стадион во время тестовых матчей.

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Это последняя возможность собраться вместе всей большой инспекционной группе и пройтись по различным аспектам функционирования стадионов, их готовности к матчам. Также эта возможность пройти по всем аспектам принимающей стороны. Для нас объект игр это не только стадион, это комплекс, начиная от аэропорта, заканчивая системой транспорта и т.д.», – сказал Смит, чьи слова передает ТАСС.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся матчи Египет — Уругвай (15 июня), Франция — Перу (21 июня), Япония — Сенегал (24 июня) и Мексика — Швеция (27 июня).