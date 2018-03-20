Пять арен ЧМ-2018 будут сданы до конца марта, самарская – в апреле

Стадионы к чемпионату мира по футболу 2018 года, за исключением арены в Самаре, будут сданы в эксплуатацию до конца марта, сообщил министр спорта РФ

«До этого года пять стадионов было введено в эксплуатацию, в этом году — еще семь стадионов. В Ростове уже был введен, до конца месяца ожидается введение еще пяти. Самара будет введена в эксплуатацию в апреле», — цитирует министра «Р-Спорт».

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

«Все регионы создают свои эксплуатирующие организации для стадионов чемпионата мира, хотя ранее обсуждалась идея о создании единой эксплуатирующей организации. Мы рассчитываем объемы средств, которые необходимы на функционирование объектов после турнира. На первых порах будет оказана финансовая помощь регионам по эксплуатации этих объектов. Стоимость по нашим оценкам – от 200 миллионов в год.

В мире нормально выстроена система эксплуатации с учетом загрузки стадионов концертами и другими массовыми мероприятиям. Главное, чтобы регионы профессионально этими занимались. Мы заказали в серьезной компании анализ всего этого, и будет разработана методика, как это делать после чемпионата мира», — добавил Колобков.