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    «Ювентус» нацелился на защитника сборной Германии

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    Маттиас Гинтер
    На фото:Маттиас Гинтер
    Защитник менхегладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает издание Corriere dello Sport. Бьянконери следят за выступлениями немецкого центрбека и попытаются подписать его этим летом.

    Скауты «старой синьоры» присутствовали на матче 27-го тура немецкой Бундеслиги между «Боруссией» и «Хоффенхаймом», в котором Гинтер отметился забитым мячом на 90-й минуте, тем самым установив окончательный счёт встречи – 3:3. В «Ювентусе» немца рассматривают в качестве усиления для глубины состава.

    Гинтер перешел в «Боруссию» (Менхенгладбах) из «Боруссии» (Дортмунд) летом 2017 года. В нынешнем сезоне 24-летний защитник провел 27 матчей в чемпионате Германии.

    В составе сборной Германии Гинтер отыграл 17 матчей и стал победителем ЧМ-2014 и Кубка конфедераций-2017.

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