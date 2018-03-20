«Ювентус» нацелился на защитника сборной Германии

Защитник менхегладбахскойпопал в сферу интересов, сообщает издание Corriere dello Sport. Бьянконери следят за выступлениями немецкого центрбека и попытаются подписать его этим летом.

Скауты «старой синьоры» присутствовали на матче 27-го тура немецкой Бундеслиги между «Боруссией» и «Хоффенхаймом», в котором Гинтер отметился забитым мячом на 90-й минуте, тем самым установив окончательный счёт встречи – 3:3. В «Ювентусе» немца рассматривают в качестве усиления для глубины состава.

Гинтер перешел в «Боруссию» (Менхенгладбах) из «Боруссии» (Дортмунд) летом 2017 года. В нынешнем сезоне 24-летний защитник провел 27 матчей в чемпионате Германии.

В составе сборной Германии Гинтер отыграл 17 матчей и стал победителем ЧМ-2014 и Кубка конфедераций-2017.