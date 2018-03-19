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    «Краснодар» пытается удержать Гранквиста

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    Андреас Гранквист
    На фото:Андреас Гранквист
    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист, который летом вернется в шведский «Хельсингборг», заявил, что российский клуб пытается повлиять на его решение.

    «Они все еще пытаются, но прекрасно знают мою ситуацию. Я был в "Краснодаре" на протяжении пяти лет и чувствовал, что это правильно. Это непростое решение, но я рад вернуться в "Хельсингборг". Это мой дом», — приводит слова Гранквиста «Чемпионат» со ссылкой на Aftonbladet.

    Напомним, Гранквист перейдет в «Хельсингборг» на правах свободного агента. Защитник договорился о контракте, который будет рассчитан на 3,5 года. После окончания карьеры футболиста Гранквист займет должность спортивного директора клуба.

    Ради возвращения в родной клуб Гранквист отказался от двухлетнего контракта и семи миллионов евро, которые ему предлагал «Краснодар».

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