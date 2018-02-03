Жоаозиньо: Контракт с «Краснодаром» заканчивается в июне, но я хочу остаться

Полузащитник «Краснодара»рассказал о ситуации с действующим контрактом.

«Мой контракт заканчивается в июне этого года. Других новостей нет.

Слова Димитрова о том, что я продлил контракт? Он представлял мои интересы, когда я играл в Болгарии, и именно Мирчо привел меня в "Краснодар". Мы по-прежнему хорошо общаемся, но он больше не мой агент.

У меня нет никакой информации на этот счет [о переговорах по новому соглашению]. Конечно, я хочу остаться. Потому что "Краснодар" уже стал частью моей жизни. Я здесь семь лет. Но решение зависит от клуба, а не от меня.

Если клуб не захочет продлевать со мной соглашение, значит, нужно будет что-то менять. Всегда держу в голове, что жизнь не стоит на месте. Нужно работать, а там видно будет. Если же буду сидеть на месте, точно ничего хорошего не дождусь», – сказал Жоаозиньо «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне хавбек провел 15 матчей в РФПЛ и забил 2 гола.