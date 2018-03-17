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    РФПЛ. Результативная ничья в Туле, «Краснодар» принимает «Уфу»

    Подробности матчей 23-го тура российской Премьер-лиги

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    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
    17 и 18 марта в российской Премьер-лиге пройдут матчи 23-го тура.

    «СКА-Хабаровск» – «Урал» 0:3

    «СКА-Хабаровск» потерпел поражение от «Урала» в матче 23-го тура чемпионата России — 0:3.

    Гости вышли вперед на 26-й минуте, когда Владимир Ильин воспользовался скидкой в исполнении Вараздата Арояна и с близкого расстояния переправил мяч в ворота Александра Довбни.

    На 72-й минуте Отман Эль-Кабир после скидки Ильина удвоил преимущество своей команды. Окончательный счет незадолго до финального свистка установил Ильин, сыгравший на добивании после сэйва Довбни.

    «Шмели» прервали свою восьмиматчевую серию без побед и поднялись на восьмое место (28 очков). «Армейцы» остались 16-ми (12 очков). Для дальневосточников это поражение стало девятым подряд.

    Чемпионат России. 23-й тур
    «СКА-Хабаровск» – «Урал» — 0:3 (0:1)
    Голы: 0:1 – 26 Ильин, 0:2 – 72 Эль-Кабир, 0:3 – 89 Ильин.«СКА-Хабаровск»: Довбня, Никифоров (Колесниченко, 87), Гришко (Федотов, 46), Карпов, Макаров, Димидко, Карасев, Кабутов, Канунников, Баляйкин, Маркович (Секульски, 74).«Урал»: Годзюр, Ароян, Чернов, Меркулов, Кулаков, Майега, Фидлер, Бикфалви (Егорычев, 85), Димитров (Чантурия, 88), Эль-Кабир, Ильин.Предупреждения: Фидлер (12), Баляйкин (21), Бикфалви (50).

    «Арсенал» – «Ростов» 2:2

    Тульский «Арсенал» в домашнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги сыграл вничью с «Ростовом» — 2:2.

    «Желто-синие» вышли вперед уже на 8-й минуте. Бьорн Сигурдарсон выполнил прострел на дальнюю штангу, а Алексей Ионов отправил мяч в пустые ворота.

    «Оружейники» отыгрались спустя шесть минут. Эванс Кангва сделал передачу в центр штрафной площади, а Артем Дзюба удачно подставил ногу.

    На 31-й минуте подопечные Валерия Карпина вернули себе минимальный перевес. Ионов удачно сыграл на добивании после того, как Михаил Левашов отбил мяч перед собой.

    И все же последнее слово осталось за туляками. На 59-й минуте дублем ответил Дзюба, нанеся точный удар с пределов штрафной площади.

    В турнирной таблице «Арсенал» занимает шестое место (32 очка), а «Ростов» — десятое (27 очков).

    Чемпионат России. 23-й тур
    «Арсенал» — «Ростов» — 2:2 (1:2)
    Голы: 0:1 – 8 Ионов, 1:1 – 14 Дзюба, 1:2 – 31 Ионов, 2:2 – 59 Дзюба.«Арсенал»: Левашов, Сунзу, Беляев, Альварес, Комбаров, Горбатенко, Чаушич, Александров (Расич, 81), Ткачев (Хагуш, 86), Кангва, Дзюба.«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев (Макеев, 87), Ионов (Зуев, 69), Сапета, Чуперка (Гулиев, 46), Калачев, Паршивлюк, Сигурдарсон.Предупреждения: Александров (16), Сапета (31), Горбатенко (56), Зуев (72), Альварес (87).

    «Краснодар» – «Уфа»

    17 марта, 16:30 мск

    «Анжи» – «Тосно»

    17 марта, 19:00 мск

    «Рубин» – «Спартак»

    17 марта, 19:00 мск

    «Локомотив» – «Ахмат»

    18 марта, 19:30 мск

    ЦСКА – «Амкар»

    18 марта, 19:30 мск

    «Зенит» – «Динамо»

    18 марта, 19:30 мск

    Победит ли «Спартак» без Промеса?«Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 17 марта
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