РФПЛ. Результативная ничья в Туле, «Краснодар» принимает «Уфу»

«СКА-Хабаровск» – «Урал» 0:3

«СКА-Хабаровск» потерпел поражение от «Урала» в матче 23-го тура чемпионата России — 0:3.

Гости вышли вперед на 26-й минуте, когда Владимир Ильин воспользовался скидкой в исполнении Вараздата Арояна и с близкого расстояния переправил мяч в ворота Александра Довбни.

На 72-й минуте Отман Эль-Кабир после скидки Ильина удвоил преимущество своей команды. Окончательный счет незадолго до финального свистка установил Ильин, сыгравший на добивании после сэйва Довбни.

«Шмели» прервали свою восьмиматчевую серию без побед и поднялись на восьмое место (28 очков). «Армейцы» остались 16-ми (12 очков). Для дальневосточников это поражение стало девятым подряд.

Чемпионат России. 23-й тур «СКА-Хабаровск» – «Урал» — 0:3 (0:1) Голы: 0:1 – 26 Ильин, 0:2 – 72 Эль-Кабир, 0:3 – 89 Ильин.«СКА-Хабаровск»: Довбня, Никифоров (Колесниченко, 87), Гришко (Федотов, 46), Карпов, Макаров, Димидко, Карасев, Кабутов, Канунников, Баляйкин, Маркович (Секульски, 74).«Урал»: Годзюр, Ароян, Чернов, Меркулов, Кулаков, Майега, Фидлер, Бикфалви (Егорычев, 85), Димитров (Чантурия, 88), Эль-Кабир, Ильин.Предупреждения: Фидлер (12), Баляйкин (21), Бикфалви (50).

«Арсенал» – «Ростов» 2:2

Тульский «Арсенал» в домашнем матче 23-го тура российской Премьер-лиги сыграл вничью с «Ростовом» — 2:2.

«Желто-синие» вышли вперед уже на 8-й минуте. Бьорн Сигурдарсон выполнил прострел на дальнюю штангу, а Алексей Ионов отправил мяч в пустые ворота.

«Оружейники» отыгрались спустя шесть минут. Эванс Кангва сделал передачу в центр штрафной площади, а Артем Дзюба удачно подставил ногу.

На 31-й минуте подопечные Валерия Карпина вернули себе минимальный перевес. Ионов удачно сыграл на добивании после того, как Михаил Левашов отбил мяч перед собой.

И все же последнее слово осталось за туляками. На 59-й минуте дублем ответил Дзюба, нанеся точный удар с пределов штрафной площади.

В турнирной таблице «Арсенал» занимает шестое место (32 очка), а «Ростов» — десятое (27 очков).

Чемпионат России. 23-й тур «Арсенал» — «Ростов» — 2:2 (1:2) Голы: 0:1 – 8 Ионов, 1:1 – 14 Дзюба, 1:2 – 31 Ионов, 2:2 – 59 Дзюба.«Арсенал»: Левашов, Сунзу, Беляев, Альварес, Комбаров, Горбатенко, Чаушич, Александров (Расич, 81), Ткачев (Хагуш, 86), Кангва, Дзюба.«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев (Макеев, 87), Ионов (Зуев, 69), Сапета, Чуперка (Гулиев, 46), Калачев, Паршивлюк, Сигурдарсон.Предупреждения: Александров (16), Сапета (31), Горбатенко (56), Зуев (72), Альварес (87).

«Краснодар» – «Уфа»

17 марта, 16:30 мск

«Анжи» – «Тосно»

17 марта, 19:00 мск

«Рубин» – «Спартак»

17 марта, 19:00 мск

«Локомотив» – «Ахмат»

18 марта, 19:30 мск

ЦСКА – «Амкар»

18 марта, 19:30 мск

«Зенит» – «Динамо»

18 марта, 19:30 мск