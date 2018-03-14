Манчини: У нас нет футболистов, способных найти щели в плотной обороне

Главный тренер «Зенита»сообщил, что участие полузащитникав матче 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» находится под вопросом.

Встреча состоится 15 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 21:00 мск.

«Лунев готов к матчу. Решение по Кузяеву мы примем в день матча.

К сожалению, мы больше никого не можем дозаявить. Период заявок закрыт. Сейчас мы ничего не сможем сделать. Нужно было думать об этом раньше.

Будет очень сложный матч. Как минимум, такой же по накалу, как игра с "Селтиком". Всегда непросто, когда проигрываешь в первой игре и тебе нужно побеждать во второй. Жду открытой игры и очень интересной встречи.

Слова о забивном нападающем? Я говорил не то, что у нас не хватает нападающего, а то, что нам нужно забивать голы. А голы надо забивать с тем набором футболистов, который у нас есть. Если говорить о Друисси, то это хороший игрок, за которого мы действительно заплатили большие деньги. Не забивает он по нескольким причинам. Во-первых, он молод, во-вторых, недавно переехал из Аргентины и ему требуется время на адаптацию. Но я верю, что у него большой потенциал, верю, что Дриусси станет большим нападающим через несколько лет.

Почему не забиваем? Большинство команд, против которых мы играем, просто закрываются полным составом и не позволяют пройти к воротам. В матчах с командами, которые используют оборонительную тактику, нужно стараться вскрывать их оборону, но не всегда у нас хватает на это времени.

Дело не в том, что мы не изучаем их стиль игры, а в том, что для победы в матчах против таких команд нужно иметь определенный набор футболистов, которые могут найти щели в оборонах этих команд. Таких футболистов у нас нет.

Если не ошибаюсь, до последнего тура мы были лучшей командой по соотношению забитых и пропущенных мячей и вообще лучшей командой по игре дома. Да, это то направление, которое я хочу, и мы будем продолжать в нем двигаться», — приводит слова специалиста клубная пресс-служба.