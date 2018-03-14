Кокорину комфортно играть и с Дзюбой, и с Заболотным

Нападающий «Зенита»отметил, что не испытывает проблем со здоровьем.

В четверг «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Начало встречи — в 21:00 мск.

«Я думаю, матч с "Ростовом" уже в прошлом. Со здоровьем у меня все хорошо. Все мысли о завтрашней встрече, стараемся переключиться на этот турнир. Завтра постараемся победить и решить вопрос о выходе в следующую стадию.

С кем комфортнее играть — с Дзюбой или Заболотным? Об отличиях вам лучше судить со стороны. Мне же с обоими комфортно. С Дзюбой я играл побольше времени, привыкаю сейчас к взаимодействиям с Антоном. Повторюсь, чувствую себя хорошо с обоими форвардами.

Насколько "Зенит" зависит от меня? Да, у меня получалось забивать больше, чем у других. Надеюсь, сейчас начнется серия голов у Себы [Дриусси], Заболотного, у остальных игроков. Если они будут забивать, мы будем только рады.

2:1 или 1:0? Вообще никакой разницы нет. Главное победить и пройти дальше», — передает слова форварда пресс-служба «сине-бело-голубых».