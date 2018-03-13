Куадрадо может пропустить остаток сезона

Полузащитникрискует пропустить остаток сезона 2017-2018.

Главный тренер «Старой Синьоры» Массимилиано Аллегри рассказал о том, что сроки возвращения полузащитника пока неизвестны.

«Куадрадо продолжает лечение. Закончен ли для него этот сезон? Надеюсь, что нет. Сейчас мы не можем на него рассчитывать, посмотрим что будет через 20 дней или через месяц», — цитирует Аллегри Football Italia.

«У него воспаление. Такие вещи могут длиться два дня, а могут длиться три месяца или даже полгода», — подчеркнул главный тренер «Ювентуса».

Напомним, в январе Куадрадо перенес операцию после травмы паха.

В текущем сезоне колумбиец провел за «Ювентус» 20 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.