ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Куадрадо может пропустить остаток сезона

    Ювентус Футбол Италии Серия A Календарь Серии А
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Хуан Куадрадо
    На фото:Хуан Куадрадо
    Полузащитник «Ювентуса» и сборной Колумбии Хуан Куадрадо рискует пропустить остаток сезона 2017-2018.

    Главный тренер «Старой Синьоры» Массимилиано Аллегри рассказал о том, что сроки возвращения полузащитника пока неизвестны.

    «Куадрадо продолжает лечение. Закончен ли для него этот сезон? Надеюсь, что нет. Сейчас мы не можем на него рассчитывать, посмотрим что будет через 20 дней или через месяц», — цитирует Аллегри Football Italia.

    «У него воспаление. Такие вещи могут длиться два дня, а могут длиться три месяца или даже полгода», — подчеркнул главный тренер «Ювентуса».

    Напомним, в январе Куадрадо перенес операцию после травмы паха.

    В текущем сезоне колумбиец провел за «Ювентус» 20 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

    «Зебры» оторвутся от «Наполи»«Ювентус» — «Аталанта». Прогноз и ставки на матч итальянской Серии А 14 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Топ-5 подрастающих звезд Серии А
  • Средний возраст стартовых составов команд итальянского чемпионата почти равен 27 годам. Пора дать дорогу молодым
    •
  • Почеттино и «Тоттенхэм» должны благодарить «Ювентус»
  • Почеттино нужно сделать правильные выводы
    •
  • 13/03
    • Рейна может заменить Доннарумму в «Милане»
  • 12/03
    • «Интер» и «Наполи» голов не забили
  • 11/03
    • Андре Силва принес «Милану» победу над «Дженоа»
  • 11/03
    • Дубль Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Удинезе»
  • 11/03
    • Уилшир стал трансферной целью «Милана»
  • 10/03
    • «Рома» разгромила «Торино»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и Герреро«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессыАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»
    Подробный разбор
  • Практически чемпионы. «Локомотив» сделал еще один шаг к титулу
  • Обзор СМИ после победы лидера чемпионата России в Екатеринбурге
    •
  • Моуринью нужно спешить с настоящими успехами «МЮ»
  • Все идет по плану сеу Жозе?
    •
  • Трансферный дайджест. 6-12 марта
  • Завершит ли карьеру лидер «Лестера», кому нужен защитник «Барселоны», за кем следит Юрген Клопп и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Наследственное нытье. Луческу передал эстафету Манчини
  • Итальянский тренер не успевает находить новые оправдания
    •
  • «Спартак» пробил стену по фамилии Довбня
  • Вымученная «Спартаком» победа над хабаровчанами — в нашем обзоре прессы
    •
  • ЦСКА вернулся в тройку, но есть вопросы к обороне
  • Реакция СМИ на крупную победу ЦСКА в Грозном
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сила хозяев и первых минут
  • «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта
  • 1,74
    •
  • Сок и Лопес покажут неуступчивый теннис
  • Джек Сок — Фелисиано Лопес. Прогноз и ставки на теннисный матч 14 марта
  • 1,84
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 20:56
    • Вальверде: Нам нужно пристально следить за Виллианом
  • Слуцкий — в «Витессе». Самый очевидный вариант и подготовка к «Челси»
  • Пресса и комментарии о новом зарубежном этапе карьеры российского тренера
    • 20:38
  • 19:14
    • Назначены арбитры на матчи 23-го тура РФПЛ
  • 19:00
    • Гюнеш: Против «Баварии» поставим всех лучших
  • Топ-5 подрастающих звезд Серии А
  • Средний возраст стартовых составов команд итальянского чемпионата почти равен 27 годам. Пора дать дорогу молодым
    • 18:28
  • 18:20
    • «Боруссия» продлила контракт с защитником
  • 18:00
    • В Марселе предъявили обвинения двум болельщикам «Спартака»
  • 17:46
    • Два форварда «Атлетико» не сыграют против «Локомотива»
  • 17:27
    • Президент греческой Суперлиги: Приостановка чемпионата ничего не даст
  • Вождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье Дрогба
  • Легендарный нападающий повесит бутсы на гвоздь
    • 17:09
  • 17:02
    • Бартомеу недоволен реакцией звезд «Барселоны» на возможное возвращение Неймара
  • 16:42
    • Кака побывал на экскурсии на стадионе «Санкт-Петербург»
  • «Манчестер Сити» охотится на две сотни
  • Реакция прессы на матч «Сток» — «Манчестер Сити»
    • 16:10
  • 16:05
    • Саввиди извинился за свое поведение в матче чемпионата Греции
  • 15:43
    • Гендиректор «Шахтера»: Фред летом уйдет в «Ман Сити» или «МЮ»
  • 15:12
    • Роббен пропустит ответный матч против «Бешикташа»
  • 13:52
    • «Зенит» и «Лейпциг» рассудят итальянцы, «Лион» и ЦСКА – шотландцы
  • 13:06
    • Игнатьев: Чемпионат России у «Локомотива» в приоритете
  • 12:50
    • Рейна может заменить Доннарумму в «Милане»
  • 12:39
    • Фабрегас надеется сыграть на ЧМ-2018
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус