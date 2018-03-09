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    Березина стряслась не с «Лионом». ЦСКА проиграл в Москве

    «Армейцы» не впечатлили в атаке

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    «Лион» победил в Москве
    «Лион» победил в Москве
    olweb.fr
    ЦСКА на своем поле проиграл «Лиону» (0:1), пропустив единственный мяч от защитника Марсело в середине второго тайма, и поставил под сомнение собственные перспективы в Лиге Европы.

    Березина стряслась не с «Лионом»

    «Фанаты ЦСКА не посмотрели на календарь и выбрали для перфоманса военную тематику. "Здесь вас ждет Березина", — грозили французам с трибуны А, отсылая к сражению 1812 года на территории нынешней Белоруссии и значению слова Bérézina, актуальному во французском языке до сих пор — "катастрофа"...» — пишет автор Sport24 Александр Муйжнек.

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    «ЦСКА нанес почти вдвое меньше ударов, чем в каждом из матчей с "Црвеной Звездой". Там-то Витиньо хотя бы шарашил мимо, а теперь бить оказалось вообще некому — даже когда скидки Вернблума оказывались кстати. В одном из таких случаев Головин сделал неточный кросс (Гончаренко пришел в ярость), в другом не нанес удара Муса (на него от досады махнул рукой уже сам Понтус).

    Все это как минимум не удивительно — за четыре игры 2018-го ЦСКА наскреб всего два гола. Но хотя бы ни разу не пропускал — в матче с "Лионом" на большее уповать было наивно. А тут ЦСКА ни с того ни с сего пропустил странный, панический гол с углового. Депаю, конечно, удалась подача, но Березуцкому никак нельзя было терять Марсело, а Акинфееву — ворота...

    Похоже, Березина стряслась совсем не с "Лионом".»

    В завершении — проблемы

    «В завершении у "красно-синих" были проблемы. Не зря после победного матча Премьер-лиги с "Уралом" Виктор Гончаренко жаловался на реализацию. Но то был "Урал" – у Александра Тарханова в распоряжении нет игроков уровня Депая. Хотя Мусу приглашали в "Лестер" тоже как игрока топ-класса, но показать себя в Англии во всей красе нигериец не смог. Почему? В матче против "Лиона" мы это увидели. Свои шансы он не использовал. То после шикарного паса Дзагоева запулил мячом точно во вратаря, то попадал в защитника, то не попадал в створ.

    Вернблум, при всем уважении к его универсализму, тоже не форвард для решения больших европейских задач», — считает обозреватель «СЭ» Филипп Папенков.

    «В итоге главной проблемой "армейцев", несмотря на огромные кадровые проблемы в обороне, опять стала игра в атаке. При лучшей реализации исход мог быть совсем другим. А в Лионе с такой игрой будет совсем тяжело рассчитывать на победу и дальнейшее продвижение в турнире», — вторит коллеге Павел Пучков из «Чемпионата».


    Не хватило свежести

    «В концовке армейцам очень не хватало свежести. Понятно было, что команда отдала все силы и устала, но выпустить на замену Гончаренко было практически некого. Наставник отправил на поле спасать ситуацию Витиньо. Бразилец вышел вместо Миланова. Эта ротация потребовала очередных перестановок. На позицию болгарина сместился Головин, а Витиньо расположился в центре поля.

    А появление Бистровича за 10 минут до финального свистка изменить расклад сил уже не могло», — пишет колумнист «Советского спорта» Артем Зибрак.

    У них была какая-то тактика, и они ее придерживались

    «В целом игру можно было бы назвать равной, если бы не счет. У обеих команд были свои ставки, свои планы. "Лион", сориентированный на контратаки, реализовал план лучше "армейцев", которым не хватило впереди нестандартных ходов и агрессии, а когда она появилась, усталость мешала действовать акцентированно.

    В Лионе ЦСКА вынужден будет рисковать, атаковать, а значит, даст французам снова шанс сыграть по такой же контратакующей модели, которая у них получается лучше всего. И это самое досадное для "армейцев" в противостоянии», — говорится в материале на Soccer.ru.

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