Березина стряслась не с «Лионом». ЦСКА проиграл в Москве

«Фанаты ЦСКА не посмотрели на календарь и выбрали для перфоманса военную тематику. "Здесь вас ждет Березина", — грозили французам с трибуны А, отсылая к сражению 1812 года на территории нынешней Белоруссии и значению слова Bérézina, актуальному во французском языке до сих пор — "катастрофа"...» — пишет автор Sport24 Александр Муйжнек.

«ЦСКА нанес почти вдвое меньше ударов, чем в каждом из матчей с "Црвеной Звездой". Там-то Витиньо хотя бы шарашил мимо, а теперь бить оказалось вообще некому — даже когда скидки Вернблума оказывались кстати. В одном из таких случаев Головин сделал неточный кросс (Гончаренко пришел в ярость), в другом не нанес удара Муса (на него от досады махнул рукой уже сам Понтус).

Все это как минимум не удивительно — за четыре игры 2018-го ЦСКА наскреб всего два гола. Но хотя бы ни разу не пропускал — в матче с "Лионом" на большее уповать было наивно. А тут ЦСКА ни с того ни с сего пропустил странный, панический гол с углового. Депаю, конечно, удалась подача, но Березуцкому никак нельзя было терять Марсело, а Акинфееву — ворота...

Похоже, Березина стряслась совсем не с "Лионом".»

«В завершении у "красно-синих" были проблемы. Не зря после победного матча Премьер-лиги с "Уралом" Виктор Гончаренко жаловался на реализацию. Но то был "Урал" – у Александра Тарханова в распоряжении нет игроков уровня Депая. Хотя Мусу приглашали в "Лестер" тоже как игрока топ-класса, но показать себя в Англии во всей красе нигериец не смог. Почему? В матче против "Лиона" мы это увидели. Свои шансы он не использовал. То после шикарного паса Дзагоева запулил мячом точно во вратаря, то попадал в защитника, то не попадал в створ.

Вернблум, при всем уважении к его универсализму, тоже не форвард для решения больших европейских задач», — считает обозреватель «СЭ» Филипп Папенков.

«В итоге главной проблемой "армейцев", несмотря на огромные кадровые проблемы в обороне, опять стала игра в атаке. При лучшей реализации исход мог быть совсем другим. А в Лионе с такой игрой будет совсем тяжело рассчитывать на победу и дальнейшее продвижение в турнире», — вторит коллеге Павел Пучков из «Чемпионата».

Marcelo heads in Depay's corner to put Lyon ahead in Moscow. ⚽️💪#UEL pic.twitter.com/UZ0irwL8rE