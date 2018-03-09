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    «Атлетико» потренировался на «Локомотиве»

    Реакция спортивных СМИ на разгром «Локомотива» в Мадриде

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    «Атлетико» — «Локомотив»
    «Атлетико» — «Локомотив»
    uefa.com
    В первом матче 1/8 финала Лиги Европы московский «Локомотив» в Мадриде крупно проиграл «Атлетико» (0:3). В первом тайме подопечные Диего Симеоне забили один гол благодаря точному удару Сауля. Во второй 45-минутке Диего Коста и Коке довели счет до разгромного.

    Прагматичный «Локомотив»

    «В матче с "Атлетико", один футболист которого дороже всего состава москвичей, можно было надеяться только на коллективный подвиг. Но героизм железнодорожникам сейчас нужен в России – там на кону чемпионский титул. Поэтому поражение в Мадриде вряд ли кого-то сильно расстроило. Была ставка на 0:0, но она не сыграла – да и бог с ней.

    Зато "Локомотив" сломал один старый и неприятный шаблон. Ведь обычно не мы, а наши соперники по еврокубкам экономят силы и выставляют резервистов, заставляя нас потом либо искать аргументы, чтобы продать подороже успех, либо оправдываться за неудачу. Международные матчи начала двухтысячных у меня стойко ассоциируются с полуосновным "Реалом" или "Арсеналом". Вроде и тех и других побеждали, но почему-то в составе там выходили удивительные люди. Как сказал бы Дмитрий Аленичев – не то.

    Поздравляю – мы дождались момента, когда российские клубы подходят к еврокубкам суперпрагматично. Без трепета.

    "Локомотив" справедливо рассудил, что титул в России дороже достойной борьбы в Лиге Европы, потому не стал рисковать здоровьем двух важнейших нападающих – Ари и Фарфана. Неслыханная дерзость – выставить на выезде в Мадриде неубедительного Эдера, в то время как "Атлетико" бросил в бой и Гризманна, и Диегу Косту. Так кому Лига Европы важнее?», — пишет автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

    Пушка Сауля

    «При этом "Атлетико" ничего не форсировал. Не навязывал бешеных скоростей, не сжигал испепеляющим прессингом. Но "Локомотив" сам душил себя комплексом провинциальной команды, играющей против городских. Железнодорожники пытались обороняться низким блоком, компактно, но отдавали слишком много пространства на подступах к своей штрафной.

    А там плотности не хватало. Миранчуки и Фернандеш – так себе отбирающие. Они могут перекрывать направление передач, заполнять зоны, но навязывать борьбу – извините, это к кому-то другому. Может и стоило Семину выпустить второго опорника вместо третьего центрального.

    Но задним умом все сильны, а Сауль Ньигес увидел свободные квадратные метры и исполнил то, что мы уже видели в матчах против "Барселоны", "Реала", "Баварии". У Сауля великолепный удар, но про это забыли игроки "Локо". Наказание последовало незамедлительно – Сауль хлестко пробил с 30 метров, и мяч в оказался воротах Гилерме, который до этого несколько раз ошибался в передачах и чуть не подарил гол Гризманну, попытавшись обыграть его на бровке, вместо того, чтобы вынести нейтральный мяч», — сокрушается обозреватель «Советского Спорта» Сергей Подгорнов.


    «Пожары» от Гилерме

    «В стартовую 20-минутку "Локо" и правда скорее врубил режим автобуса. Мяч в ногах почти не держался, Игорь Денисов сразу устроил охоту на Диего Косту, зато москвичи играли вроде бы относительно спокойно в обороне. Но тут Сауль бабахнул совсем издалека — Гилерме странно среагировал на удар, и "Локо" пропустил гол формата "из ничего". Впрочем, "Атлетико" не привыкать забивать как раз такие.

    Гилерме вообще придумывал какие-то абсолютно непонятные вещи. В играх Лиги Европы для гражданина РФ это уже не редкость. В Москве Маринато только смотрел, как Балотелли лупил по перекладине. В Мадриде же пропустил с 30+ метров, а на 31-й минуте еще и выбежал зачем-то к боковой линии, где его быстренько обошел Гризманн. Хорошо хоть француз с острого угла не попал в пустые ворота. Что не отменяет "пожарности" Гилерме.

    За первый тайм Гризманн три раза ударил по воротам москвичей. Столько же ударов нанес и весь "Локомотив". Ну а моментов у команды Семина было ровно ноль», — пишет автор Sport24 Антон Матвеев.


    Системный сбор обороны

    «Первый по-настоящему системный сбой оборона "Локомотива" допустила на старте второго тайма. Но "Атлетико" этого хватило, чтобы удвоить результат. Удар Гризманна Гилерме потащил, против досыла от Диего Косты был бессилен. Много толпилось защитников вокруг, а накрыть нападающего никто не успел. В таких эпизодах и проявляется класс исполнителей. У второй на данный момент команды Примеры он банально выше, чем у лидера РФПЛ…

    Если первый пропущенный мяч ничего глобально для "Локо" не изменил, то второй вынудил перестраиваться. При 0:2 стоять всем составом за линией мяча уже было бессмысленно. Ситуация вынуждала красно-зелёных активнее идти вперёд и, соответственно, раскрываться. Но "Атлетико", добившись комфортной разницы в счёте, и не подумал ослаблять хватку. До Вернера мяч долгое время не то что не долетал – даже не доползал. С таким объёмом работы даже Моно Бургос, стокилограммовый соратник Симеоне, пожалуй, справился бы.

    Сёмин и рад бы был усилить атаку – но кем?! От выхода Лысова и Коломейцева рисунок игры совершенно не изменился – да и не мог, наверное, измениться, при всём уважении к Михаилу и Александру. У "Атлетико" во втором тайме вышли Гамейро и Торрес – почувствуйте разницу.

    Третий гол фактически убил интригу в паре. А забил его никто иной, как компаньон Симеоне по предматчевой пресс-конференции – Коке. Данное накануне обещание – доставить удовольствие публике – они сдержали», — пишет корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.


    «Локомотив» был обречен

    «Матч "Локомотива" и "Атлетико" изначально отдавал душком. Все было настолько очевидно еще до старта, что в москвичей слабо верили даже фанаты, а "Атлетико" планировал игру на расслабоне. Все так и получилось.

    Лига Европы – турнир второго эшелона европейского футбола. "Атлетико" давно принадлежит к первейшему. Четвертое место в рейтинге УЕФА отсылает мадридцев куда-то в район четвертьфиналов Лиги чемпионов, но никак не второго по значимости турнира. Это понимают фанаты и игроки. Габи идеально описал отношения "индейцев" и сходки "Стяуа" и "Зальцбургов": "Играть в Лиге Европы – полное дерьмо". Поспорить с капитаном "Атлетико" сложнее, чем встать на работу после праздников.

    Но прикопаться к фразе все-таки можно. Габи говорил про играть, а с "Локомотивом" была тренировка. Будет она и в оставшихся матчах. "Атлетико" – главный фаворит Лиги Европы, несмотря на слова, мысли и эмоции. За них нечто большее – разум и рациональность», — пишет автор Евроспорта Дмитрий Панферов.

    Без шансов

    «Иллюзий и раньше не было. Но была надежда на то, что великий и ужасный "Атлетико" снисходительно отнесется к Лиге Европы, недооценит наших, в чем-то просчитается. Увы, испанцы решили сражаться за победу в турнире, а на предматчевой пресс-конференции Диего Симеоне сделал несколько комплиментов в адрес лидера премьер-лиги. Никакой недооценки не было. А против серьезного, мотивированного "Атлетико" шансы "Локо" были чуть выше ноля. 0:3 – и конец еврокубковой эпопеи. Эх, жребий, будь он неладен.

    Сейчас, наверное, эпизоды с пропущенными мячами изучат под микроскопом. И сделают напрашивающийся вывод: сами, черт возьми, привезли, а "Атлетико" хваленый ничего не создал! Так в том-то и суть. "Локомотив", как и многие другие команды, в каждом матче похожим образом теряет мяч на своей половине поля, но поскольку эти ошибки не оборачиваются пропущенными голами, на это мало кто обращает внимание. В этом и отличие "Атлетико" от всех остальных. Он за такие ошибки не наказывает – убивает», — констатирует автор FootballHD Михаил Борзыкин.

    «Локомотив» проиграл из-за индивидуальных ошибок

    «Мадридский "Атлетико" — очень суровая команда. Парни Симеоне не будут создавать десяток моментов, чтобы забить свой гол, и сам Юрий Семин отмечал перед игрой, что одна из особенностей "матрасников" заключается в том, что они всегда действуют на максимуме. На максимуме концентрации и реализации в том числе, потому что иначе "Атлетико" не выжить в той компании, куда они стремятся.

    Показав достаточно уверенную командную игру, "Локомотив" не уберегся от индивидуальных просчетов, за которые мадридцы жестоко наказали железнодорожников. Гильерме расслабился на секундочку, не поверил в возможность удара Сауля – через секунду вынимал мяч из сетки. Миранчук зазевался, потерял мяч – получите второй гол "из раздевалки".

    Совсем не обязательным и не нужным стал разгромный гол "Атлетико": молодой Михаил Лысов небрежно сыграл на фланге, позволил хозяевам развернуть третью голевую атаку. И это еще Гризманн в первом тайме не наказал Гильерме за нерасчетливый выход из ворот, рефери пожалел, хотя мог назначать пенальти за попадание мяча в руку Чорлуке», — анализирует автор Soccer.ru Александр Чистяков.

    Устоит ли защита «Локо» против Гризманна и Косты?«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 финала Лиги Европы 8 марта
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