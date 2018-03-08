ЦСКА уступил «Лиону» в Москве

Единственный мяч был забит гостями на 68-й минуте. Мемфис Депай выполнил отличный навес на дальнюю штангу, а бразильский защитник Марсело в прыжке нанёс удар головой, пробив Акинфеева.
Ответная встреча пройдет 15 марта в Лионе.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
ЦСКА (Россия) – «Лион» (Франция) – 0:1 (0:0)
Гол: Марсело, 68ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев (Бистрович, 82), Миланов (Витинью, 73), Муса (Чалов, 87), Вернблум.«Лион»: Антони Лопеш, Тете, Марселу, Морель, Марсал, Ндомбеле, Тузар, Ауа, Траоре (Корне, 76), Диас (Менди, 89), Депай (Маолида, 85).Предупреждения: Набабкин, 30. Натхо, 59. Корне, 90+2.