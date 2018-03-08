ЦСКА уступил «Лиону» в Москве

Единственный мяч был забит гостями на 68-й минуте. Мемфис Депай выполнил отличный навес на дальнюю штангу, а бразильский защитник Марсело в прыжке нанёс удар головой, пробив Акинфеева.

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