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    «СКА-Хабаровску» разрешили заявить Канунникова

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    Максим Канунников
    На фото:Максим Канунников
    Комитет по статусу игроков разрешил «СКА-Хабаровску» зарегистрировать нападающего Максима Канунникова вне рамок трансферного периода РФПЛ при представлении всех необходимых документов, сообщается на официальном сайте РФС.

    «Разрешить Ассоциации "СКА-Хабаровск" осуществить регистрацию футболиста-профессионала Канунникова Максима Сергеевича для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала», — говорится в сообщении.

    Хабаровчане уже подписали с футболистом личный контракт. Ранее Канунников по обоюдному согласию расторг контракт с казанским «Рубином».

    Комитет также отказал в удовлетворении заявления «СКА-Хабаровска» о пересмотре дела о регистрации вне трансферного периода нападающего Мохамеда Конате, по которому дальневосточный клуб ранее получил отказ.

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