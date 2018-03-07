«СКА-Хабаровску» разрешили заявить Канунникова

Комитет по статусу игроков разрешилзарегистрировать нападающеговне рамок трансферного периода РФПЛ при представлении всех необходимых документов, сообщается на официальном сайте РФС.

«Разрешить Ассоциации "СКА-Хабаровск" осуществить регистрацию футболиста-профессионала Канунникова Максима Сергеевича для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала», — говорится в сообщении.

Хабаровчане уже подписали с футболистом личный контракт. Ранее Канунников по обоюдному согласию расторг контракт с казанским «Рубином».

Комитет также отказал в удовлетворении заявления «СКА-Хабаровска» о пересмотре дела о регистрации вне трансферного периода нападающего Мохамеда Конате, по которому дальневосточный клуб ранее получил отказ.