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    Аллегри: Ответный матч с «Тоттенхэмом» — как финал ЛЧ

    Ювентус Футбол Италии Тоттенхэм Футбол Англии Лига чемпионов
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    Массимилиано Аллегри
    На фото:Массимилиано Аллегри
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

    В первом матче команды сыграли в Турине со счетом 2:2.

    «Я не знаю, как "шпоры" будут играть завтра. Нам нужно действовать гораздо техничнее, чем в первом матче, особенно после перерыва. Для нас это своего рода финал.

    Нам нужно показать хорошую игру и добиться нужного результата, иначе мы вылетим из Лиги чемпионов. Мы должны сохранять самый позитивный настрой. Нам нужен только такой подход.

    Соперник любит подолгу владеть мячом и двигать его, а нам необходимо ему помешать. В матчах столь высокого уровня все зависит от того, как ты используешь свои моменты», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Офсайдное изобилие«Тоттенхэм» — «Ювентус». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8-й финала Лиги чемпионов 7-го марта
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