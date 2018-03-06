Аллегри: Ответный матч с «Тоттенхэмом» — как финал ЛЧ

Главный тренер «Ювентуса»рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

В первом матче команды сыграли в Турине со счетом 2:2.

«Я не знаю, как "шпоры" будут играть завтра. Нам нужно действовать гораздо техничнее, чем в первом матче, особенно после перерыва. Для нас это своего рода финал.

Нам нужно показать хорошую игру и добиться нужного результата, иначе мы вылетим из Лиги чемпионов. Мы должны сохранять самый позитивный настрой. Нам нужен только такой подход.

Соперник любит подолгу владеть мячом и двигать его, а нам необходимо ему помешать. В матчах столь высокого уровня все зависит от того, как ты используешь свои моменты», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.