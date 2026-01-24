прогноз на матч Серии A, ставка за 2.90

25 января в 22-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Болонья». Начало игры — в 17:00 мск.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Грифоны» сражаются за выживание в элите. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Дженоа» на 3 очка оторвалась от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Грифоны» не уступили «Парме» (0:0).

До того команда уверенно переиграла «Кальяри» (3:0). А вот поединок с «Миланом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Дженоа» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Грифоны» нынче находятся на некотором подъеме. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

Причем «Дженоа» традиционно успешно противостоит «Болонье». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Грифоны» уже 2 матча кряду сохраняют свои ворота в неприкосновенности.

«Болонья»

Турнирное положение: «Борзые» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Болонья» на 7 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Борзые» не смогли одолеть «Селтик» (2:2).

До того команда была бита «Фиорентиной» (1:2). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Верону» (3:2).

При этом «Болонья» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Борзые» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Болонья» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, команда пока никак не может выйти на свои оптимальные кондиции.

Привычно продуктивный сезон проводит Риккардо Орсолини. На его счету уже 7 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Борзые» постараются подтянуться к зоне еврокубков.

Статистика для ставок

«Грифоны» не проигрывают 4 матча кряду

«Борзые» не побеждали в 2 своих последних поединках

«Дженоа» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

Прогноз: «Дженоа» нынче прибавила в плане надежности своих тылов, так что вполне способна сдержать натиск «борзых».

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Болонья» нынче не преуспевает в плане результатов.

2.90 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Дженоа» — «Болонья» позволит вывести на карту выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: Победа «Дженоа» за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.38 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Дженоа» — «Болонья» принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38