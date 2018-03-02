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    «Рубин» объявил об уходе нападающего

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    Максим Канунников
    На фото:Максим Канунников
    «Рубин» расторг контракт с нападающим Максимом Канунниковым, сообщает пресс-служба казанского клуба.

    Форвард перешел в «Рубин» в июне 2014 года, сыграв за это время 108 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 14 голевых передач.

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    «Мы расторгли контракт с Максимом Канунниковым по обоюдному согласию. В связи с тем что клуб сейчас проходит реорганизацию формы собственности и до завершения контракта Максима осталось три месяца, мы пришли к общему мнению о том, что это решение устроит обе стороны.

    Нам действительно жаль расставаться с Максимом, который за годы выступления в "Рубине" проявил себя настоящим профессионалом, отдающим себя на поле без остатка. Он по праву завоевал любовь и признательность наших болельщиков, но такова футбольная жизнь. Мы желаем Максиму дальнейшей успешной карьеры и попадания в сборную России на предстоящий чемпионат мира», — заявил генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов.

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