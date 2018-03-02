СМИ: «Рубин» подпишет Бухарова и отпустит Канунникова

«Рубин» в ближайшие дни может заявить форварда, с которым планирует подписать контракт, утверждает «Спорт-Экспресс».

В то же время в аренду в «СКА-Хабаровск» может быть отдан форвард Максим Канунников – эта сделка произойдет, если клубу удастся соблюсти юридические формальности по переходу вне пределов трансферного окна.

Пока же Канунников находится в расположении клуба – он полетел в Махачкалу на матч 21 тура РФПЛ с «Анжи».

Бухаров 22 февраля расторг контракт с «Ростовом» и получил статус свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний форвард провел за ростовскую команду 15 матчей в чемпионате и Кубке России и забил 3 гола.

На счету 26-летнего Канунникова 15 матчей и 2 гола.