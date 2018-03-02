«Амкар» объявил об отставке Гаджиева

Главный тренер «Амкара»принял решение покинуть свой пост, сообщает пресс-служба пермского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Евсеев.

72-летний Гаджиев возглавлял пермскую команду с декабря 2014 года.

«Это решение самого Гаджи Муслимовича, которое, к сожалению, мы вынуждены принять. Расставаться всегда тяжело, тем более – с такими людьми и с такими специалистами, как он. "Амкар" благодарен Гаджи Муслимовичу за эти три года, которые, благодаря его усилиям, стали для нашей команды периодом стабильности, сплоченности и уверенности в своих силах. В "Амкаре" все запомнят профессиональные и человеческие советы Гаджиева, а его работоспособность и профессионализм будут примером для каждого из нас. Перми очень повезло, что Гаджи Муслимович работал в клубе, и мы благодарны ему за тот опыт, который он передал своим помощникам. Гаджиев оставил сплоченный и конкурентоспособный коллектив, которому по силам сохранить Перми место в РФПЛ – у нас есть и сильная команда, и грамотная тренерская бригада, которые наверняка сумеют проявить себя в решающих матчах первенства», – сказал генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин.

«Амкар» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко после 20 туров.