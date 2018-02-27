«Шинник» в серии пенальти переиграл «СКА-Хабаровск»

Основное и дополнительное время завершились вничью (0:0), поэтому команды решали судьбу путёвки в полуфинал в серии 11-метровых ударов. В серии пенальти удачливее оказались ярославские футболисты, победившие со счётом 4:1.
В полуфинале «Шинник» сыграет с победителем матча «Амкар» (Пермь) – «Авангард» (Курск).
Кубок России. 1/4 финала
«СКА-Хабаровск» – «Шинник» (Ярославль) – 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти – 1:4
Серия пенальти: Безлихотнов – 0:1. Самсонов – 1:1. Низамутдинов – 1:2. Калинский – 1:2 (штанга). Шайморданов – 1:3. Маркович – 1:3 (мимо). Камилов – 1:4.«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Тубич, Богаев, М.О.Карпов, Гришко (Наваловский, 30), Савичев (Федотов, 78), Карасев, Калинский, Кабутов, Никифоров (Маркович, 98), Самсонов.«Шинник»: Яшин, Ятченко, Магадиев, Чистяков, Щадин, Шайморданов, Камилов, Нарылков (Лях, 112), Земсков (Безлихотнов, 65), Самойлов (Крамаренко, 80), Низамутдинов.Предупреждения: Кабутов, 3. Низамутдинов, 50. Нарылков, 53. Безлихотнов, 113.