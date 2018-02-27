«Шинник» в серии пенальти переиграл «СКА-Хабаровск»

В полуфинале «Шинник» сыграет с победителем матча «Амкар» (Пермь) – «Авангард» (Курск).

Основное и дополнительное время завершились вничью (0:0), поэтому команды решали судьбу путёвки в полуфинал в серии 11-метровых ударов. В серии пенальти удачливее оказались ярославские футболисты, победившие со счётом 4:1.

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