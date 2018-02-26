ФИФА планирует ввести четвертую замену

Руководстворассматривает возможность официального введения в футбольных матчах четвертой замены, сообщает Marca.

По данным издания, в ФИФА остались довольны экспериментом, проведенном на молодежном и юниорском чемпионате Европы.

Чиновники обеспокоены все более насыщенным календарем в мировом футболе, потому времени на восстановление у игроков, особенно топ-команд, все меньше. Это, в свою очередь, приводит к повышенной травмоопасности.

Главный вызов в карьере Инфантино

Данная инициатива — не единственная из серии перемен, которые затеял новый президент ФИФА Джанни Инфантино. В середине февраля стало известно, что его ведомство намерено серьезно изменить трансферный рынок. В частности, будут запрещены зимние переходы, летнее «окно» уменьшено, сами переходы возможны только до начала национального первенства.

Кроме того, ФИФА намерена пересмотреть работу футбольных агентов и, возможно, ужесточить финансовые требования к клубам.