Примера. «Реал» разгромил «Алавес», «Барселона» примет «Жирону», «Атлетико» в гостях у «Севильи»

«Депортиво» – «Эспаньол» 0:0

В матче 25-го тура испанской Примеры «Депортиво» на своем поле сыграл вничью с «Эспаньолом» — 0:0.

«Эспаньол» на 15-м месте — 28 очков, а «Депортиво» на 18-м месте — 18 очков.

Это очко стало первым для голландского тренера клуба из Ла-Коруньи Кларенса Зеедорфа.

Чемпионат Испании. 25-й «Депортиво» — «Эспаньол» — 0:0 Нереализованный пенальти: Лукас (Депортиво), 65 (вратарь)«Депортиво»: Мартинес, Боведа, Хуанфран, Шер, Луизинью, Москера (Мунтари, 82), Гильерме, Адриан, Лукас, Картабия (Эмре Чолак, 65), Андоне (Валье, 88).«Эспаньол»: Диего Лопес, Давид Лопес, Дуарте, Кариколь, Гранеро (Наварро, 80), Санчес, Виктор Санчес, Дардер, Пьятти (Хурадо, 74), Леу Баптистан (Серхио Гарсия, 69), Морено.Предупреждения: Андоне, 17. Москера, 34. Виктор Санчес, 42. Шер, 60. Картабия, 62. Боведа, 83.

«Сельта» – «Эйбар» 2:0

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Сельта» принимала «Эйбар» и одержала победу.

Матч завершился победой «Сельты» со счетом 2:0.

Три очка галисийцам принесли голы нападающих Яго Аспаса (на 56-й минуте) и Макси Гомеса (на 79-й).

Чемпионат Испании. 25-й тур «Сельта» — «Эйбар» — 2:0 (0:0) Голы: Аспас, 56 (1:0). М.Гомес, 79 (2:0). «Сельта»: Рубен Бланко, Кабраль (Ронкалья, 87), Мальо, Хонни Кастро, С.Гомес, Васс, Лоботка, Радойя (Эрнандес, 66), Систо (Эмре Мор, 46), Аспас, М.Гомес.«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Хункa, 84), Арбилья, Оливейра, Диоп, Инуи, Пенья (Капа, 73), Хоан Хордан, Кике, Шарлес, Алехо (Педро Леон, 61).Предупреждения: Диоп, 12. Хосе Анхель, 37. Радойя, 38. Кабраль, 39. Оливейра, 80.

«Реал Мадрид» – «Алавес» 4:0

Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Алавесом» (4:0) в матче 25-го тура испанской Примеры.

Хозяева открыли счет на 44-й минуте. Бензема подхватил прострел в чужой штрафной и пяткой сыграл на Криштиану Роналду, который резким движением ушёл от соперника и выстрелил в угол ворот.

На 46-й минуте Бензема обокрал соперника в центре поля и разогнал атаку, сыграв налево на Гарета Бэйла, который выскочил на свидание с Пачеко и легко пробил в ближний угол.

На 61-й минуте Лукас Васкес вошёл на край штрафной и сыграл в центр на забежавшего Роналду, который классно пробил в левый угол.

А на 89-й минуте в ворота «Алавеса» был назначен пенальти за фол на Гарете Бейле. Карим Бензема с «точки» установил окончательный счет.

Чемпионат Испании. 25-й тур «Реал» — «Алавес» — 4:0 (1:0) Голы: Криштиану Роналду, 44 (1:0). Бэйл, 46 (2:0). Криштиану Роналду, 61 (3:0). Бензема, 89 — с пенальти (4:0).«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Эрнандез, Васкес, Ковачич (Себальос, 73), Каземиру (Льоренте, 80), Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду.«Алавес»: Пачеко, Алексис, Лагуардия, Эли, Дуарте, Перес, Гарсия (Медран, 63), Торрес, Педраса (Ибаи Гомес, 62), Гвидетти (Бурги, 74), Собрино.Предупреждения: Перес, 5. Собрино, 20. Льоренте, 82.

«Леганес» – «Лас-Пальмас» 0:0

В матче 25-го тура чемпионата Испании «Леганес» дома сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» — 0:0.

Хозяева поля прервали трехматчевую серию поражений и с 30 очками поднялись на 12-е место.

Для гостей эта ничья стала второй в семи последних играх (2 победы, 2 ничьих, 3 поражения). С 19 очками «Лас-Пальмас» находится на 18-м месте.

Чемпионат Испании. 25-й тур «Леганес» — «Лас-Пальмас» — 0:0 «Леганес»: Куэльяр, Сиовас, Сальдуа, Бустинса, Рико, Рубен Перес, Омар (Наранхо, 78), Габриэл, Эрасо, Амрабат (Герреро, 60), Эль-Жар (Херард Гумбау, 90).«Лас-Пальмас»: Чичисола, Мишел, Агиррегарай, Гальвес, Ксимо Наварро, Халилович, Гомес (Аквилани, 86), Кальери, Тана (Эзекиль, 80), Хиль (Толедо, 53), Этебо.Предупреждения: Ксимо Наварро, 38. Габриэл, 66. Герреро, 74. Толедо, 87. Аквилани, 89. Рубен Перес, 90+2. Чичисола, 90+2. Сиовас, 90+3. Кальери, 90+3.

«Барселона» – «Жирона»

24 февраля, 22:45 мск

«Вильярреал» – «Хетафе»

25 февраля, 14:00 мск

«Атлетик» Б – «Малага»

25 февраля, 18:15 мск

«Валенсия» – «Реал Сосьедад»

25 февраля, 20:30 мск

«Севилья» – «Атлетико» М

25 февраля, 22:45 мск

«Леванте» – «Бетис»

26 февраля, 23:00 мск