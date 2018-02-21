Милоевич: Думаю, у ЦСКА хорошие шансы в Лиге Европы

Главный тренер «Црвены Звезды»прокомментировал поражение от(0:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«То, что Вернблум вышел в нападении, это не стало сюрпризом. Мы увидели в стартовом составе Игнашевича, а значит, Вернблум должен был сыграть на другой позиции.

Мы, конечно, к такому холоду не привыкли. Но приспособились по время игры. Так что были в одинаковых условиях с соперником, играли на равных.

Я доволен тем, как мы играли в сезоне. Хорошо выступили в Европе. У "Црвены Звезды" были свои проблемы, но мы возвращаемся на свой путь. "Црвена Звезда" – великая команда с большими традиции.

У ЦСКА игра узнаваемая. В команде много хороших футболистов. Это ценная вещь для каждого тренера. Могу выделить Игнашевича, Акинфеева.

Но в таких матчах любая минута может принести неожиданности. Думаю, у ЦСКА хорошие шансы в Лиге Европы», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».