Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Айнтрахт» обыграл «РБ Лейпциг» и поднялся на третье место

    Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Футболисты «Айнтрахта» на своем поле одержали волевую победу над «РБ Лейпцигом» в матче 23-го тура чемпионата Германии со счетом 2:1 (2:1).

    Счёт в матче на 13-й минуте открыл французский форвард гостей Жан-Кевин Огустен. «Орлы» ответили голами Тимоти Чэндлера и Кевин-Принса Боатенга.

    «Айнтрахт» набрал 39 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги, «РБ Лейпциг» имеет на один балл меньше и идет пятым.

    Германия. 23-й тур
    «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг» — 2:1 (2:1)
    Голы: Огюстен, 13 (0:1). Чэндлер, 22 (1:1). Боатенг, 26 (2:1). «Айнтрахт»: Градецки, Абраам, Да Коста, Чэндлер, Фалетт, Сальседо, Боатенг (Фернандеш, 68), Хасебе, Алле, Ребич (Йович, 80), Вольф (Гачинович, 83).«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн, Упамекано, Ильзанкер, Забитцер, Кейта (Форсберг, 61), Лаймер, Демме (Поульсен, 46), Огюстен, Лукман (Вернер, 76).Предупреждения: Ребич, 33. Вольф, 38. Хасебе, 47. Орбан, 51. Чэндлер, 64. Боатенг, 65. Фалетт, 75. Клостерманн, 81.
    Хватит ли «быков» на два фронта?«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 19 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Главный вызов в карьере Инфантино
  • Какие реформы задумал глава ФИФА?
    •
  • 18/02
    • Ройс принес дортмундской «Боруссии» победу над менхенгладбахской
  • 17/02
    • «Бавария» вырвала победу у «Вольфсбурга»
  • 16/02
    • ФИФА планирует отменить зимнее трансферное окно и ввести потолок зарплат
  • 16/02
    • «Наполи» уступил «Лейпцигу»
  • 11/02
    • Левандовски вновь признан футболистом года в Польше
  • 10/02
    • «Боруссия» в Дортмунде обыграла «Гамбург»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Евгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения Гинера«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана Ибрагимовича«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летИспользование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийАлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн
    Подробный разбор
  • Топ-5 работяг в Лиге чемпионов
  • LiveSport.Ru выделил самых больших тружеников на футбольном поле в этом розыгрыше Лиги чемпионов
    •
  • Главный вызов в карьере Инфантино
  • Какие реформы задумал глава ФИФА?
    •
  • Проблемы «Локомотива» не мешают ему пугать конкурентов
  • Реакция прессы на матч «Ницца» — «Локомотив»
    •
  • «Неуд» для Карреры. «Спартак» подарил «Атлетику» победу
  • Реакция СМИ на домашнее фиаско «Спартака» в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика»
    •
  • «Реал» — ПСЖ: Эмери не сумел ответить Зидану
  • Реакция прессы на матч «Реал» — ПСЖ
    •
  • «Тоттенхэм» дорос до «Старой Синьоры»
  • Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Тоттенхэм»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Барселона» будет рефлексировать
  • «Челси» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала ЛЧ 20 февраля
  • 2,14
    •
  • «Бостон» может взять реванш у «Эдмонтона»
  • «Эдмонтон» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 21 февраля
  • 1,78
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 11:16
    • «СКА-Хабаровск» подписал двух новичков
  • «Шахтер» зацепится за приемлемый результат
  • «Шахтер Д» — «Рома». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 21 февраля
    • 1,80Завтра в 22:45
  • Прагматизм приедет на «Писхуан»
  • «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 21 февраля
    • 2,12Завтра в 22:45
  • 09:13
    • Дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над «Вероной»
  • Примера. «Барселона» обыграла «Эйбар», «Реал» победил «Бетис»
  • Подробности матчей 24-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 08:47
  • 08:45
    • «Хетафе» разгромил «Сельту»
  • Отомстить за Кубок
  • «Леганес» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 21 февраля
    • 1,69Завтра в 20:45
  • 08:30
    • «Манчестер Сити» проиграл «Уигану» и вылетел из Кубка Англии
  • Готов ли ЦСКА атаковать большими силами на своем поле?
  • ЦСКА – «Црвена Звезда». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 21 февраля
    • 2,02Завтра в 20:00
  • Трансферный дайджест. 13-19 февраля
  • Что выберет Иньеста, когда Неймар перейдет в «Реал», кого хочет «Челси» взамен на Батшуайи и другие трансферные новости последних дней
    • 00:34
  • 21:57
    • Вальверде: «Челси» может уколоть контратакой
  • 21:08
    • «Урал» подписал полузащитника шведского «Юргордена»
  • 20:31
    • Хайнкес ждет от «Бешикташа» атакующего футбола
  • 20:16
    • «Арсенал» отправил Максимова в дубль
  • 20:06
    • Де Росси может продолжить выступления за сборную Италии
  • 19:51
    • «Анжи» и «Ахмат» разошлись миром в товарищеском матче
  • Зидан рушит звездную иерархию «Реала»
  • Реакция прессы на матч «Бетис» — «Реал»
    • Вчера в 19:21
  • 14:54
    • Слуцкий: В футболе создать базовый клуб сборной сложнее, чем в хоккее
  • 14:16
    • УЕФА следит за изменением погоды в Москве
  • 14:02
    • Португалец Де Соуза рассудит ЦСКА и «Црвену Звезду»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус