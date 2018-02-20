«Айнтрахт» обыграл «РБ Лейпциг» и поднялся на третье место

Футболистына своем поле одержали волевую победу надв матче 23-го тура чемпионата Германии со счетом 2:1 (2:1).

Счёт в матче на 13-й минуте открыл французский форвард гостей Жан-Кевин Огустен. «Орлы» ответили голами Тимоти Чэндлера и Кевин-Принса Боатенга.

«Айнтрахт» набрал 39 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги, «РБ Лейпциг» имеет на один балл меньше и идет пятым.