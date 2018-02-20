«Айнтрахт» обыграл «РБ Лейпциг» и поднялся на третье место

Счёт в матче на 13-й минуте открыл французский форвард гостей Жан-Кевин Огустен. «Орлы» ответили голами Тимоти Чэндлера и Кевин-Принса Боатенга.
«Айнтрахт» набрал 39 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги, «РБ Лейпциг» имеет на один балл меньше и идет пятым.
Германия. 23-й тур
«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг» — 2:1 (2:1)
Голы: Огюстен, 13 (0:1). Чэндлер, 22 (1:1). Боатенг, 26 (2:1). «Айнтрахт»: Градецки, Абраам, Да Коста, Чэндлер, Фалетт, Сальседо, Боатенг (Фернандеш, 68), Хасебе, Алле, Ребич (Йович, 80), Вольф (Гачинович, 83).«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн, Упамекано, Ильзанкер, Забитцер, Кейта (Форсберг, 61), Лаймер, Демме (Поульсен, 46), Огюстен, Лукман (Вернер, 76).Предупреждения: Ребич, 33. Вольф, 38. Хасебе, 47. Орбан, 51. Чэндлер, 64. Боатенг, 65. Фалетт, 75. Клостерманн, 81.