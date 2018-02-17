«Севилья» взяла верх над «Лас-Пальмасом»

В матче 24-го тура испанской Примерыпотерпел домашнее поражение от— 1:2.

Счет в матче на 36-й минуте открыли гости. После ошибки хозяев в обороне, Сарабия на правом краю штрафной обыграл защитника и пробил, вратарь отбил точно на ногу Виссаму Бен-Йедеру, который не промахнулся.

На 50-й минуте «Севилья» удвоила счет. Васкес сделал отличный пас в центр штрафной, где Пабло Сарабия в касание отправил мяч точно в угол ворот.

На 83-й минуте в ворота севильцев был назначен пенальти за фол на Халиловиче. Одиннадцатиметровый реализовал Хонатан Кальери.

После этого матча «Севилья» с 39 очками поднялась на 5-е место, а «Лас-Пальмас» с 18 очками на 18-м месте.