«Севилья» взяла верх над «Лас-Пальмасом»

Счет в матче на 36-й минуте открыли гости. После ошибки хозяев в обороне, Сарабия на правом краю штрафной обыграл защитника и пробил, вратарь отбил точно на ногу Виссаму Бен-Йедеру, который не промахнулся.
На 50-й минуте «Севилья» удвоила счет. Васкес сделал отличный пас в центр штрафной, где Пабло Сарабия в касание отправил мяч точно в угол ворот.
На 83-й минуте в ворота севильцев был назначен пенальти за фол на Халиловиче. Одиннадцатиметровый реализовал Хонатан Кальери.
После этого матча «Севилья» с 39 очками поднялась на 5-е место, а «Лас-Пальмас» с 18 очками на 18-м месте.
Чемпионат Испании. 24-й тур
«Лас-Пальмас» — «Севилья» — 1:2 (0:1)
Голы: Бен Йеддер, 35 (0:1). Сарабия, 50 (0:2). Кальери, 82 — с пенальти (1:2)«Лас-Пальмас»: Чичисола, Мишел, Агиррегарай, Гальвес, Гарсия, Пеньяльба (Эзекиль, 42), Хайро (Тана, 46), Вьера, Кальери, Хиль (Халилович, 58), Этебо.«Севилья»: Рико, Меркадо, Лаюн, Лангле, Хесус Навас, Н`Зонзи, Писарро, Сарабия, Васкес (Меса, 76), Корреа (Рамирес, 43), Бен Йеддер (Эскудеро, 86).Предупреждения: Пеньяльба, 24. Писарро, 29. Лангле, 78. Меса, 90.