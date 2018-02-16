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    «Зенит» на выезде уступил «Селтику»

    Лига Европы Зенит Футбол России Селтик
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Питерский «Зенит» потерпел выездное поражение от шотландского «Селтика» (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Единственный мяч был забит на 79-й минуте. Дембеле прошёл вперёд по левому флангу, затем последовала передача на Мусанда, который выполнил отличную передачу на правый угол штрафной площади «Зенита», откуда Каллум Макгрегор расстрелял Лунёва.

    Ответный матч состоится 22 февраля в Санкт-Петербурге.

    Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
    «Селтик» (Шотландия) – «Зенит» (Россия) – 1:0 (0:0)
    Гол: Макгрегор, 78.«Селтик»: де Врис, Лустиг, Айер, Шимунович, Тирни, Форрест, Браун, Нтчам, Макгрегор, Эбуэ (Мусонда, 73), Дембеле (Эдуар, 84).«Зенит»: Лунев, Мевля, Маммана, Кришито, Смольников, Ерохин, Кузяев (Краневиттер, 63), Паредес, Ригони (Дриусси, 62), Кокорин, Заболотный.Предупреждения: Кузяев, 36. Нтчам, 57. Кришито, 64. Эбуэ, 73. Смольников, 77. Браун, 83. Паредес, 83. Дембеле, 84. Лустиг, 85. Краневиттер, 87.
    Помогут ли «Зениту» удачные спарринги?«Селтик» — «Зенит». Прогноз и ставки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы 15 февраля
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