«Зенит» на выезде уступил «Селтику»

Единственный мяч был забит на 79-й минуте. Дембеле прошёл вперёд по левому флангу, затем последовала передача на Мусанда, который выполнил отличную передачу на правый угол штрафной площади «Зенита», откуда Каллум Макгрегор расстрелял Лунёва.

Питерскийпотерпел выездное поражение от шотландского(0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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