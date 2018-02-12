Аллегри: Не согласился бы на 0:0 с «Тоттенхэмом»

Главный тренердал предматчевый комментарий перед встречей св 1/8 финала Лиги чемпионов.

Слова Аллегри приводит официальный сайт УЕФА.

«В игре надо будет использовать голову и технику и постараться не пропустить. Но если бы мне предложили 0:0, я бы не согласился», — подчеркнул Аллегри.

«Мы знаем сильные стороны "Тоттенхэма" и понимаем, что в матче будут тяжелые для нас отрезки, потому что у "Тоттенхэма" в атаке есть четыре футболиста высочайшего уровня. Но мы выросли, особенно в плане уверенности в себе. Выросли благодаря тому, что добивались отличных результатов в Европе», — также отметил главный тренер «Ювентуса».

«Нужно сыграть очень технично, иначе в физической борьбе "Тоттенхэм" превзойдет нас. Надо действовать внимательно и по возможности сохранять баланс. Потому что в такой равной паре вряд ли кто-то будет доминировать. Мельчайшие детали могут определить результат», — добавил Аллегри.

Алдервейрелд не сыграет в первом матч с «Ювентусом»

Первый матч «Ювентуса» и «Тоттенхэма» состоится 13 февраля.