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    Аллегри: Не согласился бы на 0:0 с «Тоттенхэмом»

    Лига чемпионов Ювентус Тоттенхэм
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    Массимилиано Аллегри
    На фото:Массимилиано Аллегри
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал предматчевый комментарий перед встречей с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Слова Аллегри приводит официальный сайт УЕФА.

    «В игре надо будет использовать голову и технику и постараться не пропустить. Но если бы мне предложили 0:0, я бы не согласился», — подчеркнул Аллегри.

    «Мы знаем сильные стороны "Тоттенхэма" и понимаем, что в матче будут тяжелые для нас отрезки, потому что у "Тоттенхэма" в атаке есть четыре футболиста высочайшего уровня. Но мы выросли, особенно в плане уверенности в себе. Выросли благодаря тому, что добивались отличных результатов в Европе», — также отметил главный тренер «Ювентуса».

    «Нужно сыграть очень технично, иначе в физической борьбе "Тоттенхэм" превзойдет нас. Надо действовать внимательно и по возможности сохранять баланс. Потому что в такой равной паре вряд ли кто-то будет доминировать. Мельчайшие детали могут определить результат», — добавил Аллегри.

    Алдервейрелд не сыграет в первом матч с «Ювентусом»

    Первый матч «Ювентуса» и «Тоттенхэма» состоится 13 февраля.

    Обзор коэффициентов на матчи Лиги ЧемпионовОбзор коэффициентов на матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов 13-14 февраля
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