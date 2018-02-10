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    ЦСКА отпустил Оланаре на просмотр в «Амкар»

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    Аарон Оланаре
    На фото:Аарон Оланаре
    Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре отправился на сбор «Амкара», сообщает пресс-служба армейского клуба.

    Нигерийский форвард в Турции присоединится к пермякам.

    Напомним, в этом сезоне Оланаре принял участие в 11 матчах, забив 1 мяч. На сборе в Испании против местной «Торревьехи» (7:0) форвард отметился хет-триком.

    Напомним, Оланаре выступал за ЦСКА во второй части сезона-2015/16 на правах аренды (10 матчей, 3 гола). В январе 2017 года он вернулся в московский клуб в качестве свободного агента.

    В общей сложности он провел за красно-синих 28 игр, забив 4 мяча. Контракт нигерийца с ЦСКА рассчитан до лета 2021 года, а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 800 тысяч евро.

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