ЦСКА отпустил Оланаре на просмотр в «Амкар»

Нападающий ЦСКАотправился на сбор, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Нигерийский форвард в Турции присоединится к пермякам.

Напомним, в этом сезоне Оланаре принял участие в 11 матчах, забив 1 мяч. На сборе в Испании против местной «Торревьехи» (7:0) форвард отметился хет-триком.

Напомним, Оланаре выступал за ЦСКА во второй части сезона-2015/16 на правах аренды (10 матчей, 3 гола). В январе 2017 года он вернулся в московский клуб в качестве свободного агента.

В общей сложности он провел за красно-синих 28 игр, забив 4 мяча. Контракт нигерийца с ЦСКА рассчитан до лета 2021 года, а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 800 тысяч евро.