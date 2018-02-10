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    Хет-трик Смолова помог «Краснодару» разгромить «Хэбэй»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    ФК «Краснодар» одержал крупную победу над китайским «Хэбэй Чайна Форчун» (7:1) в товарищеском матче во время зимнего сбора в испанской Марбелье.

    В составе «быков» хет-трик оформил нападающий Федор Смолов, а также по разу отличились полузащитники Виктор Классон, Павел Мамаев, Сергей Петров и Олег Шатов.

    Для Шатова, который перешел на правах аренды в «Краснодар» из «Зенита», этот гол стал дебютным за новую команду.

    Товарищеский матч
    «Краснодар» — «Хэбэй Чайна Форчун» — 7:1 (3:0)
    Голы: Классон, 25 (1:0). Смолов, 28 (2:0). Смолов, 43 (3:0). Мамаев, 53 (4:0). Петров, 58 (5:0). Смолов, 73 (6:0). Дун Сюэшэн, 82 (6:1). Шатов, 84 (7:1).«Краснодар»: Синицын, Шишкин (Рамирес, 59), Гранквист, Грицаенко, Мамаев, Каборе, Петров, Перейра (Жигулев, 74), Классон (Шатов, 59), Вандерсон Масиэл, Смолов.
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