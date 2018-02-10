Хет-трик Смолова помог «Краснодару» разгромить «Хэбэй»

одержал крупную победу над китайским(7:1) в товарищеском матче во время зимнего сбора в испанской Марбелье.

В составе «быков» хет-трик оформил нападающий Федор Смолов, а также по разу отличились полузащитники Виктор Классон, Павел Мамаев, Сергей Петров и Олег Шатов.

Для Шатова, который перешел на правах аренды в «Краснодар» из «Зенита», этот гол стал дебютным за новую команду.