Хет-трик Смолова помог «Краснодару» разгромить «Хэбэй»

В составе «быков» хет-трик оформил нападающий Федор Смолов, а также по разу отличились полузащитники Виктор Классон, Павел Мамаев, Сергей Петров и Олег Шатов.
Для Шатова, который перешел на правах аренды в «Краснодар» из «Зенита», этот гол стал дебютным за новую команду.
Товарищеский матч
«Краснодар» — «Хэбэй Чайна Форчун» — 7:1 (3:0)
Голы: Классон, 25 (1:0). Смолов, 28 (2:0). Смолов, 43 (3:0). Мамаев, 53 (4:0). Петров, 58 (5:0). Смолов, 73 (6:0). Дун Сюэшэн, 82 (6:1). Шатов, 84 (7:1).«Краснодар»: Синицын, Шишкин (Рамирес, 59), Гранквист, Грицаенко, Мамаев, Каборе, Петров, Перейра (Жигулев, 74), Классон (Шатов, 59), Вандерсон Масиэл, Смолов.