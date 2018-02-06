Молодёжная сборная России проиграла «Видеотону»

В следующем контрольном матче молодёжная сборная России 8 февраля сыграет с мюнхенской «Баварией-2» (игроки до 23 лет).

Молодёжная сборная России проиграла венгерскому «Видеотону» (0:2) в товарищеском матче на сборе в Испании.

Читайте по теме

Популярное в сети

Это интересно

Настоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью Тиоте

Полузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 лет

Система VAR: быть или не быть – вот в чем вопрос

Реакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке Конфедераций

Новое платье королей

Изучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18

«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в Манчестере

Манчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой

Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?

В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн

Трагедия Акинфеева

СМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страны

Тео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет вперед

Все о французском новичке мадридского «Реала»

Маэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеру

Вся карьера Андреа Пирло в одном тексте

Остался непревзойдённым

Александр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?