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    Молодёжная сборная России проиграла «Видеотону»

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    Молодёжная сборная России проиграла «Видеотону»
    Молодёжная сборная России проиграла венгерскому «Видеотону» (0:2) в товарищеском матче на сборе в Испании.

    В следующем контрольном матче молодёжная сборная России 8 февраля сыграет с мюнхенской «Баварией-2» (игроки до 23 лет).

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