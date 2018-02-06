Вчера в 21:34 Молодёжная сборная России проиграла «Видеотону» Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Спорт в VK Спорт. Главное Getty Images Молодёжная сборная России проиграла венгерскому «Видеотону» (0:2) в товарищеском матче на сборе в Испании. В следующем контрольном матче молодёжная сборная России 8 февраля сыграет с мюнхенской «Баварией-2» (игроки до 23 лет). Обсудить0 0 0 0 0 0 Читайте по теме 06/02Черчесов включил 55 футболистов в список кандидатов на участие в ЧМ-2018 06/02Сборная России вышла в полуфинал ЧЕ по мини-футболу 05/02«Зенит» переиграл литовский «Стумбрас» в контрольном поединке 05/02Допинг-офицеры запросили список потенциальных игроков сборной России на ЧМ-2018 04/02Сборная России выиграла Кубок легенд 03/02Жоаозиньо не теряет надежды на вызов в сборную России Популярное в сети Загрузка... Загрузка... Это интересно Настоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойМоуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Маэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним? Подробный разбор Рыцари непечального образаРеакция прессы на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» Трансферный дайджест. 30 января – 5 февраляКуда рвется Кришито, какой бразилец близок к «Спартаку», как разрешится ситуация с Шатовым и другие трансферные новости последних дней Стерлинг подвел измученный травмами «МанСити»Реакция прессы на матч «Бернли» — «Манчестер Сити» Родные стены помогли. Суарес забил, «Барселона» не пропустилаСМИ – о победе каталонцев над «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании Дзюба падает, чтобы взлететьРеакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал» «Барселона» потирает руки, глядя на «Челси»Реакция прессы на матч «Челси» — «Борнмут» Комментарии Прогнозы на спорт «Лос-Анджелес» — фаворит в матче с «Эдмонтоном»«Лос-Анджелес» — фаворит в матче с «Эдмонтоном»1,63 «Рейнджерс» могут прервать серию неудач в игре с «Бостоном»«Рейнджерс» — «Бостон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля1,86