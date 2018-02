Английские журналисты занялись поисками Мареза

Полузащитник «Лестера»отсутствует на клубной базе уже три дня, информирует The Guardian. С понедельника, 29 января, он не появлялся на тренировках команды.

Марез не пришел на тренировку «Лестера»

Ранее появлялась информация о том, что клуб решил оштрафовать Мареза за нарушение дисциплины на 200 тысяч фунтов.

Предполагается, что алжирский футболист разочарован тем, что его трансфер в «Манчестер Сити» не состоялся, поэтому решил выразить протест.

Гвардиола: «Лестер» закрыл перед нами дверь

«Ваш дядя помог Рияду Махрезу? Ваша девушка подавала ему кофе в последние несколько дней? Дайте нам знать, видели ли вы его в стране, или вообще, где-либо на планете. Мы хотим понять, где он», – говорится в записи BBC, к которой прикреплена фотография нападающего.

Марез разочарован действиями руководства «Лестера»

Напомним, Марез выступает за «Лестер» с 2014 года. Его контракт с «лисами» рассчитан до лета 2020 года.

